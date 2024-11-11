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11 ноября 2024, 04:19 | Обновлено 11 ноября 2024, 04:29
29
0

Чемпионат Нидерландов. Аякс и Твенте поделили очки. ПСВ остался лидером

Состоялся 12-й тур чемпионата Нидерландов по футболу

11 ноября 2024, 04:19 | Обновлено 11 ноября 2024, 04:29
29
0
Чемпионат Нидерландов. Аякс и Твенте поделили очки. ПСВ остался лидером
Getty Images/Global Images Ukraine

С 8 по 11 ноября были сыграны матчи 12-го тура чемпионата Нидерландов.

ПСВ в гостях уверенно переиграл «НАК Бреда» со счетом 3:0 и остался лидером национальной лиги.

«Фейеноорд» не ощутил проблем в матче с «Алмере Сити» – 4:1.

Поединок между «Твенте» и «Аяксом» закончился результативной ничьей – 2:2.

Чемпионат Нидерландов. 12-й тур, 8-11 ноября

  • 08.11. 21:00 «Утрехт» – «Хераклес» – 1:0
  • 09.11. 17:30. «Гронинген» – «Спарта» Роттердам – 1:0
  • 09.11. 19:45. «Зволле» – «Фортуна» Ситтард – 3:1
  • 09.11. 21:00. « НАК Бреда» – ПСВ – 0:3
  • 09.11. 22:00. «Валвейк» – «НЕК Неймеген» – 0:3
  • 10.11. 13:15. «Алмере Сити» – «Фейеноорд» – 1:4
  • 10.11. 15:30. «Херенвен» – «Гоу Эхед Иглс» – 1:0
  • 10.11. 15:30. «Твенте» – «Аякс» – 2:2
  • 10.11. 17:45. АЗ – «Виллем ІІ» – 1:2

Турнирная таблица

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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