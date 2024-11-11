Олимпиакос обыграл ПАОК вместе с Тайсоном. Яремчук смотрел с лавы запасных

10 ноября состоялись заключительные поединки 11-го тура чемпионата Греции по футболу.

Действующий чемпион страны ПАОК принимал на своем стадионе «Олимпиакос».

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Как результат команды устроили голевую феерию, победителем встречи вышел «Олимпиакос». Финальный счет 3:2.

Украинский форвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук так и не появился на футбольном поле, просидев всю игру на замене.

Кроме того, в стартовом составе ПАОКа вышел экс-игрок донецкого «Шахтера» Тайсон. Бразилец отыграл 78 минут, однако ничем не запомнился.

Чемпионат Греции. 11-й тур, 10 ноября

ПАОК – «Олимпиакос» – 2:3

Голы: Баба, 59, Карма (автогол), 81 – Костоулас, 32, Эль-Кааби, 50, Мартинш, 69

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