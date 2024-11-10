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10 ноября 2024, 22:31 | Обновлено 10 ноября 2024, 22:37
199
0

Он вернулся. Безус сыграл за Омонию впервые за 7 месяцев

Украинец провел на поле 14 минут

10 ноября 2024, 22:31 | Обновлено 10 ноября 2024, 22:37
199
0
Он вернулся. Безус сыграл за Омонию впервые за 7 месяцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

Впервые за 7 месяцев украинский полузащитник «Омонии» Роман Безус появился на поле в матче 10-го тура Чемпионата Кипра против «Омонии Арадипа».

34-летний полузащитник вышел на замену на 77-й минуте вместо Мариуша Стенпинского. Безус не отличился результативными действиями во встрече. «Омония» победила в матче со счётом 5:3

Украинец получил травму на 10-й минуте матча против «Анортосиса» 14 апреля 2024 года.

Безус играет за «Оммонию» с лета 2022 года. Предыдущим клубом украинца был «Гент», откуда он ушел свободным агентом.

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Роман Безус Омония чемпионат Кипра по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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