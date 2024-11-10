Другие новости10 ноября 2024, 22:31 | Обновлено 10 ноября 2024, 22:37
199
0
Он вернулся. Безус сыграл за Омонию впервые за 7 месяцев
Украинец провел на поле 14 минут
10 ноября 2024, 22:31 | Обновлено 10 ноября 2024, 22:37
199
0
Впервые за 7 месяцев украинский полузащитник «Омонии» Роман Безус появился на поле в матче 10-го тура Чемпионата Кипра против «Омонии Арадипа».
34-летний полузащитник вышел на замену на 77-й минуте вместо Мариуша Стенпинского. Безус не отличился результативными действиями во встрече. «Омония» победила в матче со счётом 5:3
Украинец получил травму на 10-й минуте матча против «Анортосиса» 14 апреля 2024 года.
Безус играет за «Оммонию» с лета 2022 года. Предыдущим клубом украинца был «Гент», откуда он ушел свободным агентом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 10 ноября 2024, 00:11 1
Чемпион убежден, чтобы победил бы Флойда
Футбол | 10 ноября 2024, 21:24 0
Ламин Ямал пропустит матч против «Реал Сосьедада»
Футбол | 09.11.2024, 22:25
Футбол | 10.11.2024, 16:00
Футбол | 10.11.2024, 05:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.11.2024, 04:45 1
08.11.2024, 22:51 6
09.11.2024, 16:33 5
09.11.2024, 04:20 7
Футбол
08.11.2024, 21:10 26
09.11.2024, 19:11