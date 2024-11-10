ВИДЕО. Украинец забил в последнем туре. В Казахстане определен чемпион
Игорь Пластун забил за «Ордабасы»
10 ноября состоялся 26-й тур Чемпионата Казахстана между Ордабаси и Елимай Семей.
Игра прошла на стадионе Кажимукан Мунайтпасов в Шымкенте.
Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев. Первый гол в матче забил украинский защитник «Ордабаси» Игорь Пластун на 34-й минуте, также забив гол Темирлан Ерланов. Гости ответили голом Ивана Свиридова.
26 тур был последним в Чемпионате Казахстана. Команда Пластуна, имея в своем активе 42 очка, заняла четвертое место. Чемпионом Казахстана стал «Кайрат Алмати».
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Кайрат
|24
|14
|5
|5
|39 - 21
|47
|2
|Астана
|24
|14
|4
|6
|39 - 19
|46
|3
|Актобе
|24
|12
|7
|5
|39 - 26
|43
|4
|Ордабасы
|24
|12
|6
|6
|36 - 24
|42
|5
|Тобол
|24
|11
|6
|7
|33 - 23
|39
|6
|Елимай
|24
|10
|7
|7
|35 - 32
|37
|7
|Атырау
|24
|9
|8
|7
|28 - 20
|35
|8
|Кайсар
|24
|9
|7
|8
|28 - 29
|34
|9
|Кызылжар
|24
|8
|5
|11
|29 - 26
|29
|10
|Женис
|24
|6
|6
|12
|18 - 32
|24
|11
|Жетысу
|24
|5
|8
|11
|17 - 33
|23
|12
|Туран
|24
|5
|5
|14
|16 - 39
|20
|13
|Шахтер Караганда
|24
|2
|4
|18
|12 - 45
|10
Видео гола Пластуна:
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