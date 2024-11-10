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10 ноября 2024, 22:14 | Обновлено 10 ноября 2024, 22:15
809
0

ВИДЕО. Украинец забил в последнем туре. В Казахстане определен чемпион

Игорь Пластун забил за «Ордабасы»

10 ноября 2024, 22:14 | Обновлено 10 ноября 2024, 22:15
809
0
ВИДЕО. Украинец забил в последнем туре. В Казахстане определен чемпион
dynamo.kiev.ua. Игорь Пластун

10 ноября состоялся 26-й тур Чемпионата Казахстана между Ордабаси и Елимай Семей.

Игра прошла на стадионе Кажимукан Мунайтпасов в Шымкенте.

Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев. Первый гол в матче забил украинский защитник «Ордабаси» Игорь Пластун на 34-й минуте, также забив гол Темирлан Ерланов. Гости ответили голом Ивана Свиридова.

26 тур был последним в Чемпионате Казахстана. Команда Пластуна, имея в своем активе 42 очка, заняла четвертое место. Чемпионом Казахстана стал «Кайрат Алмати».

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Кайрат 24 14 5 5 39 - 21 47
2 Астана 24 14 4 6 39 - 19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39 - 26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36 - 24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33 - 23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35 - 32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28 - 20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28 - 29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29 - 26 29
10 Женис 24 6 6 12 18 - 32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17 - 33 23
12 Туран 24 5 5 14 16 - 39 20
13 Шахтер Караганда 24 2 4 18 12 - 45 10
Полная таблица

Видео гола Пластуна:

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Ордабасы чемпионат Казахстана по футболу Игорь Пластун Кайрат Алматы
Іван Распутін Источник: Instagram
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