ВИДЕО. Челси сравнял счет в матче с Арсеналом
Гол забил Педру Нету
В воскресенье, 10 ноября, в 18:30 проходит матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Арсенал».
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Команды встречаются на «Стэмфорде Бридж» в Лондоне.
Габриэль Мартинелли на 60-й минуте вывел «Арсенал» вперед.
Вингер «Челси» Педру Нету сравнял счет на 70-й минуте.
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Английская Премьер-лига. 11-й тур. 10 ноября
Челси – Арсенал – 1:1
Гол: Нету, 70 – Мартинелли, 60
ГОЛ! 1:1. Педру Нету, 70 мин
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