Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Челси сравнял счет в матче с Арсеналом
Англия
10 ноября 2024, 20:21 | Обновлено 10 ноября 2024, 21:08
390
0

ВИДЕО. Челси сравнял счет в матче с Арсеналом

Гол забил Педру Нету

10 ноября 2024, 20:21 | Обновлено 10 ноября 2024, 21:08
390
0
ВИДЕО. Челси сравнял счет в матче с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Педру Нету

В воскресенье, 10 ноября, в 18:30 проходит матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Арсенал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Команды встречаются на «Стэмфорде Бридж» в Лондоне.

Габриэль Мартинелли на 60-й минуте вывел «Арсенал» вперед.

Вингер «Челси» Педру Нету сравнял счет на 70-й минуте.

Все голы АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Английская Премьер-лига. 11-й тур. 10 ноября

Челси – Арсенал – 1:1

Гол: Нету, 70 – Мартинелли, 60

ГОЛ! 1:1. Педру Нету, 70 мин

По теме:
Мальорка – Атлетико – 0:1. Победный гол Альвареса. Видео голу и обзор
Челси и Арсенал разошлись миром в топ-матче АПЛ. Мудрик вышел на замену
ВИДЕО. Как Гуцуляк оформил гол престижа в матче Динамо – Полесье на 86-й
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Арсенал Педру Нету видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Бокс | 09 ноября 2024, 22:08 0
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон
Где смотреть онлайн бой Джейк Пол – Майк Тайсон

Поединок состоится в ночь на 16 ноября

Рома – Болонья – 2:3. Точка для Юрича и молчание Довбика. Видео голов
Футбол | 10 ноября 2024, 19:44 0
Рома – Болонья – 2:3. Точка для Юрича и молчание Довбика. Видео голов
Рома – Болонья – 2:3. Точка для Юрича и молчание Довбика. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 12-го тура Серии А 2024/25

У игрока Динамо серьезные проблемы с дисциплиной. Его перевели в дубль
Футбол | 09.11.2024, 20:42
У игрока Динамо серьезные проблемы с дисциплиной. Его перевели в дубль
У игрока Динамо серьезные проблемы с дисциплиной. Его перевели в дубль
Лунин не поедет в сборную на решающие матчи ЛН. Это не травма. Кто заменит?
Футбол | 09.11.2024, 20:23
Лунин не поедет в сборную на решающие матчи ЛН. Это не травма. Кто заменит?
Лунин не поедет в сборную на решающие матчи ЛН. Это не травма. Кто заменит?
Когда уволят Юрича? Рома с Довбиком проиграла Болонье в матче на 5 голов
Футбол | 10.11.2024, 18:01
Когда уволят Юрича? Рома с Довбиком проиграла Болонье в матче на 5 голов
Когда уволят Юрича? Рома с Довбиком проиграла Болонье в матче на 5 голов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
09.11.2024, 16:33 5
Футбол
ФОТО. Мудрик снова взялся за своё. Новая странная активность украинца
ФОТО. Мудрик снова взялся за своё. Новая странная активность украинца
09.11.2024, 04:20 7
Футбол
«Есть только 2 вратаря, которые лучше него». Реакция фанов на ассист Лунина
«Есть только 2 вратаря, которые лучше него». Реакция фанов на ассист Лунина
09.11.2024, 18:14 3
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
08.11.2024, 22:51 6
Футбол
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
09.11.2024, 08:21 7
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я не буду тяжело тренироваться к Усику. Знаете, почему?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я не буду тяжело тренироваться к Усику. Знаете, почему?»
09.11.2024, 09:10 7
Бокс
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
09.11.2024, 04:45 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем