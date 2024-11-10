ВИДЕО. Челси сравнял счет в матче с Арсеналом

В воскресенье, 10 ноября, в 18:30 проходит матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» и «Арсенал».

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Команды встречаются на «Стэмфорде Бридж» в Лондоне.

Габриэль Мартинелли на 60-й минуте вывел «Арсенал» вперед.

Вингер «Челси» Педру Нету сравнял счет на 70-й минуте.

Все голы АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Английская Премьер-лига. 11-й тур. 10 ноября

Челси – Арсенал – 1:1

Гол: Нету, 70 – Мартинелли, 60

ГОЛ! 1:1. Педру Нету, 70 мин