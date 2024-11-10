Англия10 ноября 2024, 20:00 | Обновлено 10 ноября 2024, 21:10
282
0
ВИДЕО. Арсенал вышел вперед в матче с Челси
Гол забил Габриэль Мартинелли
10 ноября 2024, 20:00 | Обновлено 10 ноября 2024, 21:10
282
0
10 ноября проходит матч 11-го тура АПЛ между «Челси» и «Арсеналом».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Игра проходит на «Стемфорд Бридж» в Лондоне. Время начала – 18:30 по киевскому времени.
Все голы АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
На 60-й минуте встречи бразильский вингер «Арсенала» Габриэл Мартинелли открыл счет.
Английская Премьер-лига. 11-й тур. 10 ноября
Челси – Арсенал – 0:1 (игра продолжается)
Гол: Мартинелли, 60
ГОЛ! 0:1. Габриэл Мартинелли, 60 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 ноября 2024, 20:45 10
Судя по всему, проблемы со здоровьем жены
Футбол | 10 ноября 2024, 08:25 7
«Горожане» уступили в АПЛ «Брайтону» 1:2
Бокс | 10.11.2024, 08:50
Футбол | 10.11.2024, 16:00
Футбол | 10.11.2024, 19:44
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.11.2024, 04:20 7
08.11.2024, 22:51 6
09.11.2024, 08:21 7
09.11.2024, 04:45 1
Футбол
09.11.2024, 09:10 7
08.11.2024, 21:10 26
09.11.2024, 19:21 2