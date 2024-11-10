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Англия
10 ноября 2024, 20:00 | Обновлено 10 ноября 2024, 21:10
282
0

ВИДЕО. Арсенал вышел вперед в матче с Челси

Гол забил Габриэль Мартинелли

10 ноября 2024, 20:00 | Обновлено 10 ноября 2024, 21:10
282
0
ВИДЕО. Арсенал вышел вперед в матче с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Мартинелли

10 ноября проходит матч 11-го тура АПЛ между «Челси» и «Арсеналом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Игра проходит на «Стемфорд Бридж» в Лондоне. Время начала – 18:30 по киевскому времени.

Все голы АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 60-й минуте встречи бразильский вингер «Арсенала» Габриэл Мартинелли открыл счет.

Английская Премьер-лига. 11-й тур. 10 ноября

Челси – Арсенал – 0:1 (игра продолжается)

Гол: Мартинелли, 60

ГОЛ! 0:1. Габриэл Мартинелли, 60 мин

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Габриэл Мартинелли Арсенал Лондон Челси Челси - Арсенал Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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