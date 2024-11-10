ФОТО. Красивый жест. Осимхен посвятил гол товарищу по команде
Осимхен отличился дублем в матче
10 ноября состоялся матч 12-го тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Самсунспором».
Игра прошла на «Рамс Парке» в Стамбуле.
За хозяев дублем отличился Виктор Осимхен, а также гол забил Миши Батшуаи. Гости ответили голами Оливье Нчама и Юссефа Аит Беннассера.
Осимхен забил первый гол на 3-й минуте, после чего подошел к трибуне и получил футболку одноклубника Мауро Икарди, который восстанавливается после травмы передней крестообразной связки. Мауро наблюдал с трибун, улыбаясь и аплодируя.
Чемпионат Турции. 12-й тур. 10 ноября
Галатасарай – Самсунспор – 3:2
Голы: Осимхен, 3, 55, Батшуаи, 85 – Нчам, 50, Аит Беннассер, 90+3
ФОТО:
Sadece Samsunspor'a koymadı Osimhen bunu çok iyi biliyoruz 😉— Sarı Kırmızı Aşk #Hedef 2️⃣5️⃣ (@GSkadir_demir) November 10, 2024
Nerdesiniz lan yalamalar pic.twitter.com/toNojVzQZ5
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