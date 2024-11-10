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  4. ФОТО. Красивый жест. Осимхен посвятил гол товарищу по команде
Чемпионат Турции
Галатасарай
10.11.2024 15:00 – FT 3 : 2
Самсунспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Турция
10 ноября 2024, 20:34 | Обновлено 10 ноября 2024, 21:21
617
0

ФОТО. Красивый жест. Осимхен посвятил гол товарищу по команде

Осимхен отличился дублем в матче

10 ноября 2024, 20:34 | Обновлено 10 ноября 2024, 21:21
617
0
ФОТО. Красивый жест. Осимхен посвятил гол товарищу по команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

10 ноября состоялся матч 12-го тура чемпионата Турции между «Галатасараем» и «Самсунспором».

Игра прошла на «Рамс Парке» в Стамбуле.

За хозяев дублем отличился Виктор Осимхен, а также гол забил Миши Батшуаи. Гости ответили голами Оливье Нчама и Юссефа Аит Беннассера.

Осимхен забил первый гол на 3-й минуте, после чего подошел к трибуне и получил футболку одноклубника Мауро Икарди, который восстанавливается после травмы передней крестообразной связки. Мауро наблюдал с трибун, улыбаясь и аплодируя.

Чемпионат Турции. 12-й тур. 10 ноября

Галатасарай – Самсунспор – 3:2

Голы: Осимхен, 3, 55, Батшуаи, 85 – Нчам, 50, Аит Беннассер, 90+3

ФОТО:

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Миши Батшуайи Виктор Осимхен Мауро Икарди чемпионат Турции по футболу Галатасарай Самсунспор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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