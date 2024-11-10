БАРТУЛОВИЧ: «Было бы так в сторону их команды, поставили бы этот пенальти?»

Наставник «Зари» Младлен Бартулович прокомментировал матч 13-го тура УПЛ, в котором его подопечные проиграли «Шахтеру»:

– Благодарю свою команду за желание. Очень хотели набрать зачетные пункты, но проиграли матч. Понимали, что соперник с первого тайма начинает играть агрессивно. Мы выдержали это давление. А вот в начале второй половины нам не удалось сдержать «Шахтер». Важно было внимательно играть в первые 15 минут. Не удалось. Плюс, такой пенальти…. Если бы он был в сторону их команды, как вы думаете, поставили бы этот пенальти? Как итог – наше поражение. «Шахтер» сегодня играл лучше, чем в кубковом поединке. Нам было труднее.

– Если в Кубке вы играли против «Шахтера» с ротацией, то сегодня был основной состав.

– А какой у них основной состав? У них 25 равноценных футболистов. Плохие игроки в чемпионате вышли на замену? К примеру, Зубков сборник Украины. В «Шахтере» хороший ростер, и они могут спокойно усиливать игру.

– Были два разных тайма сегодня в вашем исполнении.

– Да. Мы понимали, что будет давление как в первом, так и во втором таймах. В перерыве об этом рассказывали тоже. Не выдержали вторую половину. Ее начало. Плюс, повторюсь, пенальти такой…

– Супряга сыграл только несколько минут.

– Он в Кубке сыграл 60 минут. Потом 20. Сегодня отыграл 10. Есть конкуренция, и мы тренерским составом решаем, кто и сколько будет играть.

– Довольны ли вы своими заменами?

– Пытались усилить игру. Выпустите атакующих игроков. У Мичина была желтая, потому вышел Волошин. Горбач немного подсел и решили выпустить Кирюханцева. Ну а потом второго нападающего. Хотели отыграться. Смотрели их последние встречи. Они из-за плотного графика немного подсаживаются в последние минут пятнадцать. Но забить снова не удалось.