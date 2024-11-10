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  4. БАРТУЛОВИЧ: «Было бы так в сторону их команды, поставили бы этот пенальти?»
Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 19:26 | Обновлено 10 ноября 2024, 19:27
675
0

БАРТУЛОВИЧ: «Было бы так в сторону их команды, поставили бы этот пенальти?»

Наставник «Зари» прокомментировал поражение в 13-м туре УПЛ

10 ноября 2024, 19:26 | Обновлено 10 ноября 2024, 19:27
675
0
БАРТУЛОВИЧ: «Было бы так в сторону их команды, поставили бы этот пенальти?»
ФК Зоря. Младлен Бартулович

Наставник «Зари» Младлен Бартулович прокомментировал матч 13-го тура УПЛ, в котором его подопечные проиграли «Шахтеру»:

– Благодарю свою команду за желание. Очень хотели набрать зачетные пункты, но проиграли матч. Понимали, что соперник с первого тайма начинает играть агрессивно. Мы выдержали это давление. А вот в начале второй половины нам не удалось сдержать «Шахтер». Важно было внимательно играть в первые 15 минут. Не удалось. Плюс, такой пенальти…. Если бы он был в сторону их команды, как вы думаете, поставили бы этот пенальти? Как итог – наше поражение. «Шахтер» сегодня играл лучше, чем в кубковом поединке. Нам было труднее.

– Если в Кубке вы играли против «Шахтера» с ротацией, то сегодня был основной состав.
– А какой у них основной состав? У них 25 равноценных футболистов. Плохие игроки в чемпионате вышли на замену? К примеру, Зубков сборник Украины. В «Шахтере» хороший ростер, и они могут спокойно усиливать игру.

– Были два разных тайма сегодня в вашем исполнении.
– Да. Мы понимали, что будет давление как в первом, так и во втором таймах. В перерыве об этом рассказывали тоже. Не выдержали вторую половину. Ее начало. Плюс, повторюсь, пенальти такой…

– Супряга сыграл только несколько минут.
– Он в Кубке сыграл 60 минут. Потом 20. Сегодня отыграл 10. Есть конкуренция, и мы тренерским составом решаем, кто и сколько будет играть.

– Довольны ли вы своими заменами?
– Пытались усилить игру. Выпустите атакующих игроков. У Мичина была желтая, потому вышел Волошин. Горбач немного подсел и решили выпустить Кирюханцева. Ну а потом второго нападающего. Хотели отыграться. Смотрели их последние встречи. Они из-за плотного графика немного подсаживаются в последние минут пятнадцать. Но забить снова не удалось.

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Іван Распутін Источник: ФК Заря Луганск
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