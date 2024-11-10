ВИДЕО. Динамо дважды забило Полесью за тайм. Михайличенко получил красную
Голы за киевлян оформили Ванат и Ярмоленко, Богдана удалили на 45-й минуте
10 ноября проходит матч 13-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Полесье.
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Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
После первого тайма счет 2:0 в пользу киевлян. Голы оформили Владислав Ванат и Андрей Ярмоленко (пенальти).
Ярмоленко забил свой 110-й гол в чемпионате Украины.
На 45-й минуте с поля был удален защитник волков Богдан Михайличенко. Он получил две желтые карточки за 6 минут (39, 45).
❗️ ВИДЕО. Динамо дважды забило Полесью за тайм. Михайличенко получил красную
ГОЛ! 1:0 Ванат, 22 мин.
ГОЛ! 2:0 Ярмоленко, 27 мин. (пен.)
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