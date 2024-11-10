10 ноября проходит матч 13-го тура УПЛ 2024/25 между командами Динамо и Полесье.

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Коллективы играют на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

После первого тайма счет 2:0 в пользу киевлян. Голы оформили Владислав Ванат и Андрей Ярмоленко (пенальти).

Ярмоленко забил свой 110-й гол в чемпионате Украины.

На 45-й минуте с поля был удален защитник волков Богдан Михайличенко. Он получил две желтые карточки за 6 минут (39, 45).

❗️ ВИДЕО. Динамо дважды забило Полесью за тайм. Михайличенко получил красную

ГОЛ! 1:0 Ванат, 22 мин.

ГОЛ! 2:0 Ярмоленко, 27 мин. (пен.)