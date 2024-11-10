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ITF
10 ноября 2024, 17:16 | Обновлено 10 ноября 2024, 17:18
391
0

31-летний украинец провел финальный матч на турнире в Шарм-эш-Шейхе

Юрий Джавакян не сумел переиграть Александра Бинду в поединке за трофей 15-тысячника

10 ноября 2024, 17:16 | Обновлено 10 ноября 2024, 17:18
391
0
31-летний украинец провел финальный матч на турнире в Шарм-эш-Шейхе
ITF. Юрий Джавакян

Украинский теннисист Юрий Джавакян (АТР 466) не сумел завоевать трофей на хардовом турнире ITF M15 в Шарм-эш-Шейхе.

В финал украинец в двух сетах уступил Александру Бинде (Италия, ATP 732) за 2 часа и 3 минуты.

ITF M15 Шарм-эш-Шейх. Хард. Финал

Юрий Джавакян (Украина) [2] – Александр Бинда (Италия) [5] – 3:6, 6:7 (4:7)

Это была третья встреча соперников. Юрий проиграл все очные противостояния, причем все три были сыграны за последние 2 месяца.

31-летний Джавакян боролся за свой второй трофей в карьере. В 2023 году он стал победителем 25-тысячника на этих кортах.

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ITF Шарм-эш-Шейх Юрий Джавакян
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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