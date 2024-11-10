31-летний украинец провел финальный матч на турнире в Шарм-эш-Шейхе

Украинский теннисист Юрий Джавакян (АТР 466) не сумел завоевать трофей на хардовом турнире ITF M15 в Шарм-эш-Шейхе.

В финал украинец в двух сетах уступил Александру Бинде (Италия, ATP 732) за 2 часа и 3 минуты.

ITF M15 Шарм-эш-Шейх. Хард. Финал

Юрий Джавакян (Украина) [2] – Александр Бинда (Италия) [5] – 3:6, 6:7 (4:7)

Это была третья встреча соперников. Юрий проиграл все очные противостояния, причем все три были сыграны за последние 2 месяца.

31-летний Джавакян боролся за свой второй трофей в карьере. В 2023 году он стал победителем 25-тысячника на этих кортах.