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Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 17:01 | Обновлено 10 ноября 2024, 17:31
1763
6

Динамо – Полесье. Стали известны стартовые составы команд

Команды сыграют матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги

10 ноября 2024, 17:01 | Обновлено 10 ноября 2024, 17:31
1763
6
Динамо – Полесье. Стали известны стартовые составы команд
Стадион имени Валерия Лобановского

10 ноября в 18:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между «Динамо» и «Полесьем».

Матч состоится на «Стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве.

Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок.

Динамо: Бущан, Дячук, Попов, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Тимчик, Буяльский, Дубинчак

Полесье: Волынец, Сарапий, Виалле, Михайличенко, Смоляков, Бабенко, Леднев, Мельниченко, Гуцуляк, Назаренко, Луифер

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Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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Комментарии 6
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Gargantua81
Михавко и Биловар на банку, Попов и Дячук в основу.
вообще я считаю играть должны Михавко и Дячук, не смотря на танцы с бубном вокруг левоногости и правоногости.
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Pixelman
Цікаво чому Караваєв на заміні. В останніх іграх окрім того що забивав, показував досить пристойну гру. Наразі  явно сильніший за Тимчика.
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