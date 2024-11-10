Украина. Премьер лига10 ноября 2024, 17:01 | Обновлено 10 ноября 2024, 17:31
1763
6
Динамо – Полесье. Стали известны стартовые составы команд
Команды сыграют матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги
10 ноября 2024, 17:01 | Обновлено 10 ноября 2024, 17:31
1763
6
10 ноября в 18:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги между «Динамо» и «Полесьем».
Матч состоится на «Стадионе имени Валерия Лобановского» в Киеве.
Наставники команд определились со стартовыми составами на поединок.
Динамо: Бущан, Дячук, Попов, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Кабаев, Тимчик, Буяльский, Дубинчак
Полесье: Волынец, Сарапий, Виалле, Михайличенко, Смоляков, Бабенко, Леднев, Мельниченко, Гуцуляк, Назаренко, Луифер
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 ноября 2024, 17:35 0
Рух не может победить в семи матчах подряд
Футбол | 09 ноября 2024, 20:42 1
Бенито на правах аренды выступает за «Зарю»
Футбол | 10.11.2024, 16:00
Футбол | 09.11.2024, 20:45
Футбол | 09.11.2024, 19:21
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.11.2024, 08:25 7
08.11.2024, 22:51 6
09.11.2024, 12:43 2
09.11.2024, 09:10 7
Футбол
09.11.2024, 16:33 4
08.11.2024, 21:10 24
вообще я считаю играть должны Михавко и Дячук, не смотря на танцы с бубном вокруг левоногости и правоногости.