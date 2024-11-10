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  4. Шахтер U19 – Заря U19 – 6:1. Поиздевались. Видео голов и обзор
Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 16:30 | Обновлено 10 ноября 2024, 16:33
178
0

Шахтер U19 – Заря U19 – 6:1. Поиздевались. Видео голов и обзор

Горняки не увидели перед собой препятствий разгромить соперника

10 ноября 2024, 16:30 | Обновлено 10 ноября 2024, 16:33
178
0
Шахтер U19 – Заря U19 – 6:1. Поиздевались. Видео голов и обзор
ФК Шахтер

10 ноября в матче 13-го тура молодежного чемпионата Украины донецкий «Шахтер» принимал луганскую «Зарю».

В этой игре борьбы не было. Молодежь «Шахтера» очень быстро обеспечила себе комфортную победу над соперником. Усилиями Виктора Цуканова и Владислава Тютюнова горняки уже на 15-й минуте вели со счетом 2:0.

Во втором тайме футболисты «Шахтера» продолжали куражиться. Антон Гарабаджий, Антон Дрозд, Антон Демченко и Денис Петрук еще по разу отличились в воротах «Зари». Соперник ответил лишь голом Федора Задорожного.

Молодежный чемпионат Украины. 13-й тур.

Шахтер - Заря - 6:1

Голы: Цуканов, 6, Тютюнов, 15, Гарабаджий, 49, Дрозд, 70, Демченко, 72, Петрук, 80, - Задорожный, 67.

Видео голов и обзор матча

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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