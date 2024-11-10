Шахтер U19 – Заря U19 – 6:1. Поиздевались. Видео голов и обзор
Горняки не увидели перед собой препятствий разгромить соперника
10 ноября в матче 13-го тура молодежного чемпионата Украины донецкий «Шахтер» принимал луганскую «Зарю».
В этой игре борьбы не было. Молодежь «Шахтера» очень быстро обеспечила себе комфортную победу над соперником. Усилиями Виктора Цуканова и Владислава Тютюнова горняки уже на 15-й минуте вели со счетом 2:0.
Во втором тайме футболисты «Шахтера» продолжали куражиться. Антон Гарабаджий, Антон Дрозд, Антон Демченко и Денис Петрук еще по разу отличились в воротах «Зари». Соперник ответил лишь голом Федора Задорожного.
Молодежный чемпионат Украины. 13-й тур.
Шахтер - Заря - 6:1
Голы: Цуканов, 6, Тютюнов, 15, Гарабаджий, 49, Дрозд, 70, Демченко, 72, Петрук, 80, - Задорожный, 67.
Видео голов и обзор матча
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