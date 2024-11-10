Дарья Снигур – Сюзан Бандекки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

10 ноября украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 158) продолжит выступления на турнире ITF W75 в Исманинге (Германия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В финале украинка сыграет против Сюзан Бандекки (Швейцария, WTA 276). Время начала встречи – 15:50 по Киеву.

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Это будет четвертая встреча соперниц. Все три предыдущих очных поединка выиграла Снигур.

Дарья проведет четвертый финал в 2024 году и поборется за третий трофей в этом сезоне.