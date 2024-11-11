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  4. Дикань дал совет Лунину по поводу будущего в Реале. Что сказал?
Испания
11 ноября 2024, 07:12 |
1373
0

Дикань дал совет Лунину по поводу будущего в Реале. Что сказал?

Бывший голкипер национальной сборной не советует Андрею менять клуб

11 ноября 2024, 07:12 |
1373
0
Дикань дал совет Лунину по поводу будущего в Реале. Что сказал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший голкипер национальной сборной Украины Андрей Дикань оценил перспективы Андрея Лунина в мадридском «Реале». Дикань дал совет украинскому голкиперу.

«Андрей получил новый контракт, выиграв конкуренцию у Кепы. На него же не ставили поначалу. Андрей точно не готов мириться с тем, что он второй вратарь. По его глазам видно, что он настроен бороться до последнего.

Однозначно следует бороться за свой шанс стать основным. Сейчас самый лучший момент, чтобы завоевать поул-позицию. Мнения об изменении клуба нужно гнать куда подальше. Они никуда не денутся, и хорошие команды всегда будут держать Андрея в поле зрения.

Сейчас Куртуа – первый после Лунина (улыбается). После тяжелых травм сложно возвращаться на топ-уровень. За старые награды в Реале тебе не гарантируют место в старте. Здорово, что у Андрея есть такой конкурент, который не дает расслабиться. Видно, что у них джентльменская конкуренция в игровом плане», – заявил Дикань.

Андрей Лунин отличился ассистом в матче Ла Лиги против «Осасуны» (4:0). В настоящее время «Реал» занимает второе место турнирной таблицы национального чемпионата. У подопечных Карло Анчелотти есть в своем активе 27 баллов после 12 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что Куртуа может покинуть «Реал» ради другого участника Лиги чемпионов.

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Андрей Лунин Андрей Дикань Реал Мадрид Тибо Куртуа чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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