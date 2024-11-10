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Нидерланды
10 ноября 2024, 15:25 | Обновлено 10 ноября 2024, 15:34
608
0

Не оправдавший надежд. Бабель официально закончил карьеру

Раян Бабель сегодня официально заявил о завершении профессиональной карьеры

10 ноября 2024, 15:25 | Обновлено 10 ноября 2024, 15:34
608
0
Не оправдавший надежд. Бабель официально закончил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Раян Бабель

37-летний вингер Райан Бабель официально заявил в своих социальных сетях о завершении карьеры.

Вице-чемпион мира и лучший молодой игрок «Ливерпуля» 2008-го года за свою карьеру сыграл 653 матча, забил 134 гола и отдал 82 ассиста. Последним клубом Бабеля был турецкий «Еюпспор». За свою карьеру на взрослом уровне Райан успел выиграть 9 трофеев, из них ни одного в ведущих европейских чемпионатах.

Больше всего матчей сыграл за «Ливерпуль» и «Аякс» – 146 и 142 соотвественно.

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Райан Бабель Ливерпуль Аякс чемпионат мира
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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