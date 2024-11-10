Не оправдавший надежд. Бабель официально закончил карьеру
Раян Бабель сегодня официально заявил о завершении профессиональной карьеры
37-летний вингер Райан Бабель официально заявил в своих социальных сетях о завершении карьеры.
Вице-чемпион мира и лучший молодой игрок «Ливерпуля» 2008-го года за свою карьеру сыграл 653 матча, забил 134 гола и отдал 82 ассиста. Последним клубом Бабеля был турецкий «Еюпспор». За свою карьеру на взрослом уровне Райан успел выиграть 9 трофеев, из них ни одного в ведущих европейских чемпионатах.
Больше всего матчей сыграл за «Ливерпуль» и «Аякс» – 146 и 142 соотвественно.
RETIRED 🫱🏼🫲🏾 Thank You Football#Ajax #LFC #hoffenheim #BJK #Galatasaray #Deportivo #Fulham #kasimpasa #Alainfc #eyupspor #football pic.twitter.com/JXS0ehFAzg— Ryan Babel (@Ryanbabel) November 9, 2024
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