Не оправдавший надежд. Бабель официально закончил карьеру

37-летний вингер Райан Бабель официально заявил в своих социальных сетях о завершении карьеры.

Вице-чемпион мира и лучший молодой игрок «Ливерпуля» 2008-го года за свою карьеру сыграл 653 матча, забил 134 гола и отдал 82 ассиста. Последним клубом Бабеля был турецкий «Еюпспор». За свою карьеру на взрослом уровне Райан успел выиграть 9 трофеев, из них ни одного в ведущих европейских чемпионатах.

Больше всего матчей сыграл за «Ливерпуль» и «Аякс» – 146 и 142 соотвественно.