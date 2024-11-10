Шахтер - Заря. Стали известны стартовые составы команд

10 ноября в 15:30 по киевскому времени начнется матч между «Шахтером» и «Зарей».

Матч состоится на «Арене-Львов».

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. Оба наставника стремятся получить положительный результат в этом матче, поэтому ожидается интересное противостояние.

Донецкий «Шахтер» выйдет на поле в следующем составе:

Ризнык, Бондарь, Судаков, Сикан, Азаров, Тобиас, Бондаренко, Матвиенко, Марлон, Кевин, Педриньо.

У луганской «Зари» следующая одиннадцатка:

Турбаевский, Джордан, Башич, Вантух, Жуниор, Дрышлюк, Яцик, Мичин, Горбач, Слесар, Будковский.