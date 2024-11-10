Шахтер - Заря. Стали известны стартовые составы команд
Команды сыграют матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги
10 ноября в 15:30 по киевскому времени начнется матч между «Шахтером» и «Зарей».
Матч состоится на «Арене-Львов».
Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. Оба наставника стремятся получить положительный результат в этом матче, поэтому ожидается интересное противостояние.
Донецкий «Шахтер» выйдет на поле в следующем составе:
Ризнык, Бондарь, Судаков, Сикан, Азаров, Тобиас, Бондаренко, Матвиенко, Марлон, Кевин, Педриньо.
У луганской «Зари» следующая одиннадцатка:
Турбаевский, Джордан, Башич, Вантух, Жуниор, Дрышлюк, Яцик, Мичин, Горбач, Слесар, Будковский.
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