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  4. Шахтер - Заря. Стали известны стартовые составы команд
Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 14:40 |
704
0

Шахтер - Заря. Стали известны стартовые составы команд

Команды сыграют матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги

10 ноября 2024, 14:40 |
704
0
Шахтер - Заря. Стали известны стартовые составы команд
Арена-Львов

10 ноября в 15:30 по киевскому времени начнется матч между «Шахтером» и «Зарей».

Матч состоится на «Арене-Львов».

Главные тренеры команд определились со стартовыми составами. Оба наставника стремятся получить положительный результат в этом матче, поэтому ожидается интересное противостояние.

Донецкий «Шахтер» выйдет на поле в следующем составе:

Ризнык, Бондарь, Судаков, Сикан, Азаров, Тобиас, Бондаренко, Матвиенко, Марлон, Кевин, Педриньо.

У луганской «Зари» следующая одиннадцатка:

Турбаевский, Джордан, Башич, Вантух, Жуниор, Дрышлюк, Яцик, Мичин, Горбач, Слесар, Будковский.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Заря Луганск Шахтер - Заря стартовые составы
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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