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  4. Молодежка Шахтера разгромила луганскую Зарю - 6:1
Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 14:11 |
307
0

Молодежка Шахтера разгромила луганскую Зарю - 6:1

В матче 13-го тура «горняки» не почувствовали сопротивления от соперника

10 ноября 2024, 14:11 |
307
0
Молодежка Шахтера разгромила луганскую Зарю - 6:1
ФК Шахтер

10 ноября в матче 13-го тура молодежного чемпионата Украины донецкий «Шахтер» принимал луганскую «Зарю».

В первом тайме «горняки» дважды отличились в воротах соперника. На 6-й минуте Виктор Цуканов забил с пенальти, а на 15-й Владислав Тютюнов записал гол на свой счет с игры.

На 49-й минуте Антон Гарабаджий сделал счет 3:0. Впоследствии «Заря» ответила - гол на свой счет записал Федор Задорожный.

Однако концовка игры осталась полностью за «Шахтером». На 70-й минуте Антон Дрозд забил после передачи Виктора Цуканова. Через полторы минуты Антон Демченко сделал счет 5:1.

На 80-й минуте точку в матче поставил Денис Петрук.

Молодежный чемпионат Украины. 13-й тур.

Шахтер – Заря – 6:1

Голы: Цуканов, 6, Тютюнов, 15, Гарабаджий, 49, Дрозд, 70, Демченко, 72, Петрук, 80, - Задорожный, 67.

Видео матча

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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