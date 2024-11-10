Молодежка Шахтера разгромила луганскую Зарю - 6:1

10 ноября в матче 13-го тура молодежного чемпионата Украины донецкий «Шахтер» принимал луганскую «Зарю».

В первом тайме «горняки» дважды отличились в воротах соперника. На 6-й минуте Виктор Цуканов забил с пенальти, а на 15-й Владислав Тютюнов записал гол на свой счет с игры.

На 49-й минуте Антон Гарабаджий сделал счет 3:0. Впоследствии «Заря» ответила - гол на свой счет записал Федор Задорожный.

Однако концовка игры осталась полностью за «Шахтером». На 70-й минуте Антон Дрозд забил после передачи Виктора Цуканова. Через полторы минуты Антон Демченко сделал счет 5:1.

На 80-й минуте точку в матче поставил Денис Петрук.

Молодежный чемпионат Украины. 13-й тур.

Шахтер – Заря – 6:1

Голы: Цуканов, 6, Тютюнов, 15, Гарабаджий, 49, Дрозд, 70, Демченко, 72, Петрук, 80, - Задорожный, 67.

Видео матча