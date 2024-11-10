Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Джокер? В Кривбассе все игроки готовы забить»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб рассказал об игре 13-го тура УПЛ, где команда сыграла в ничью против ковалевского «Колоса» (1:1).



– Двойственные впечатления от матча. Смог отличиться, но недоволен тем, что мы не сумели победить. Игра была важной для нас в плане психологии на предстоящие матчи, ведь уже надо выходить на победный путь. Что ж, это футбол. Получился боевой поединок, двигаемся дальше.

– Ты вышел на замену, сразу забил. Можно тебя назвать джокером Юрия Вернидуба?

– Джокер? Трудно сказать. В «Кривбассе» все игроки готовы в любую минуту помочь команде, забить важный гол, получить необходимый результат.

– Почему не удалось развить успех после первого гола, как считаешь?

– Мы хотели в первую очередь продемонстрировать качественную игру. После забитого гола действовали не совсем уверенно, поэтому и пропустили обидный мяч и упустили победу.

– «Кривбасс» сегодня заработал одно очко или потерял два?

– Потерял два. Хотя если смотреть на то, как складывалась игра, то ничья – более закономерный результат.

Напомним, Кривбасс на выезде сыграл в ничью с ковалевским Колосом – 1:1.