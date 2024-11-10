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  4. Спортивный директор клуба УПЛ уехал за границу. Что известно?
Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 13:52 | Обновлено 10 ноября 2024, 13:53
2339
1

Спортивный директор клуба УПЛ уехал за границу. Что известно?

Юрий Габовда поехал в заграничную командировку в Турцию

10 ноября 2024, 13:52 | Обновлено 10 ноября 2024, 13:53
2339
1
Спортивный директор клуба УПЛ уехал за границу. Что известно?
НК Верес. Юрий Габовда

Спортивный директор ровенского «Вереса» Юрий Габовда покинул Украину. Функционер отправился в заграничную командировку в Турцию. Об этом сообщил журналист УПЛ-ТВ.

«На матче не будет присутствовать Габовда, который сейчас находится в заграничной командировке в Турции, по моей информации на саммите. Также есть моменты относительно договоренностей за зимние сборы», – сказал Назар Заплатинский перед матчем «Верес» – «Рух».

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Верес» – «Рух». Сейчас подопечные Олега Шандрука комфортно побеждают команду Виталия Пономарева.

Ранее сообщалось, что лидер «Вереса» опозорился, отвечая на вопрос о мобилизации.

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Юрий Габовда Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес - Рух
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
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MIRRA
І навіщо такі провокативні заголовки?
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