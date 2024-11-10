Спортивный директор клуба УПЛ уехал за границу. Что известно?

Спортивный директор ровенского «Вереса» Юрий Габовда покинул Украину. Функционер отправился в заграничную командировку в Турцию. Об этом сообщил журналист УПЛ-ТВ.

«На матче не будет присутствовать Габовда, который сейчас находится в заграничной командировке в Турции, по моей информации на саммите. Также есть моменты относительно договоренностей за зимние сборы», – сказал Назар Заплатинский перед матчем «Верес» – «Рух».

На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Верес» – «Рух». Сейчас подопечные Олега Шандрука комфортно побеждают команду Виталия Пономарева.

Ранее сообщалось, что лидер «Вереса» опозорился, отвечая на вопрос о мобилизации.