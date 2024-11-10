MEGOGO покажет матч Лиги наций Украина - Грузия. Полная программа эфиров

В частности, «MEGOGO СПОРТ» покажет в прямом эфире игру Грузия – Украина в Лиге наций включая аналитическую студию, которая начнется за полтора часа до стартового свистка и продолжится в перерыве и после завершения игры.

В понедельник, 11–го ноября, фанаты спорта смогут посмотреть матч Сегунды Депортиво – Эйбар.

Марафон футбола продолжится в четверг, 14–го ноября, играми Лиги наций, где Армения встретится с Фарерскими островами, а Словения будет противостоять Норвегии с Эрлингом Голанном в обойме.

В ночь на 15 ноября Эквадор сыграет против Боливии в квалификации к ЧМ–2026. Вечером того же дня в ЛН состоятся матчи Кипр – Литва и Румыния – Косово.

На выходных, 16–17 ноября, кроме игры «сине–желтых» телеканал покажет матчи Лиги наций Швеция – Словакия и Финляндия – Греция, а также заокеанское противостояние Перу – Чили и матч Сарагоса – Малага в Сегунде.

Напомним, телеканал уже доступен во всех областях Украины в цифровой эфирной сети Т2, а также в кабельных сетях и на OTT–платформе MEGOGO.

Расписание матчей в прямом эфире на «MEGOGO СПОРТ»:

Понедельник, 11 ноября

21:30 – Депортиво – Эйбар. Чемпионат Испании. Сегунда. 14 тур

Четверг, 14 ноября

19:00 – Армения – Фарерские острова. Лига наций УЕФА. 5 тур

21:45 – Словения – Норвегия. Лига наций УЕФА. 5 тур

Пятница, 15 ноября

02:00 – Эквадор – Боливия. Квалификация к ЧМ–2026. 11 тур

19:00 – Кипр – Литва. Лига наций УЕФА. 5 тур

21:45 – Румыния – Косово. Лига наций УЕФА. 5 тур

Суббота, 16 ноября

03:30 – Перу – Чили. Квалификация к ЧМ–2026. 11 тур

17:30 – Студия к матчу Грузия – Украина

19:00 – Грузия – Украина. Лига наций УЕФА. 5 тур

20:45 – Студия после матча Грузия – Украина

21:45 – Швеция – Словакия. Лига наций УЕФА. 5 тур

Воскресенье, 17 ноября