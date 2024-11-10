MEGOGO покажет матч Лиги наций Украина - Грузия. Полная программа эфиров
С 11-го по 17 ноября телеканал покажет 11 матчей в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях
В частности, «MEGOGO СПОРТ» покажет в прямом эфире игру Грузия – Украина в Лиге наций включая аналитическую студию, которая начнется за полтора часа до стартового свистка и продолжится в перерыве и после завершения игры.
В понедельник, 11–го ноября, фанаты спорта смогут посмотреть матч Сегунды Депортиво – Эйбар.
Марафон футбола продолжится в четверг, 14–го ноября, играми Лиги наций, где Армения встретится с Фарерскими островами, а Словения будет противостоять Норвегии с Эрлингом Голанном в обойме.
В ночь на 15 ноября Эквадор сыграет против Боливии в квалификации к ЧМ–2026. Вечером того же дня в ЛН состоятся матчи Кипр – Литва и Румыния – Косово.
На выходных, 16–17 ноября, кроме игры «сине–желтых» телеканал покажет матчи Лиги наций Швеция – Словакия и Финляндия – Греция, а также заокеанское противостояние Перу – Чили и матч Сарагоса – Малага в Сегунде.
Напомним, телеканал уже доступен во всех областях Украины в цифровой эфирной сети Т2, а также в кабельных сетях и на OTT–платформе MEGOGO.
Расписание матчей в прямом эфире на «MEGOGO СПОРТ»:
Понедельник, 11 ноября
- 21:30 – Депортиво – Эйбар. Чемпионат Испании. Сегунда. 14 тур
Четверг, 14 ноября
- 19:00 – Армения – Фарерские острова. Лига наций УЕФА. 5 тур
- 21:45 – Словения – Норвегия. Лига наций УЕФА. 5 тур
Пятница, 15 ноября
- 02:00 – Эквадор – Боливия. Квалификация к ЧМ–2026. 11 тур
- 19:00 – Кипр – Литва. Лига наций УЕФА. 5 тур
- 21:45 – Румыния – Косово. Лига наций УЕФА. 5 тур
Суббота, 16 ноября
- 03:30 – Перу – Чили. Квалификация к ЧМ–2026. 11 тур
- 17:30 – Студия к матчу Грузия – Украина
- 19:00 – Грузия – Украина. Лига наций УЕФА. 5 тур
- 20:45 – Студия после матча Грузия – Украина
- 21:45 – Швеция – Словакия. Лига наций УЕФА. 5 тур
Воскресенье, 17 ноября
- 19:00 – Финляндия – Греция. Лига наций УЕФА. 6 тур
- 22:00 – Сарагоса – Малага. Чемпионат Испании. Сегунда. 15 тур
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