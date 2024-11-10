Украина. Премьер лига10 ноября 2024, 12:03 | Обновлено 10 ноября 2024, 12:24
85
1
Верес – Рух. Стали известны стартовые составы
Матч 13-го тура УПЛ начнется в 13:00
10 ноября 2024, 12:03 | Обновлено 10 ноября 2024, 12:24
85
1
В воскресенье, 10 ноября, в 13:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Верес» из Ровно будет принимать львовский «Рух».
Главные тренеры определились с стартовыми составами.
Стали известны стартовые составы на матч Верес – Рух.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 ноября 2024, 18:14 3
Украинский вратарь «Реала» получил положительные комментарии за матч против «Осасуны»
Бокс | 09 ноября 2024, 19:11 0
Вячеславу Узелкову было 45 лет
Футбол | 10.11.2024, 06:14
Футбол | 09.11.2024, 18:59
Футбол | 10.11.2024, 11:17
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
п2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.11.2024, 19:21 1
09.11.2024, 07:49 1
09.11.2024, 16:33 4
08.11.2024, 16:05 43
09.11.2024, 20:45 7
08.11.2024, 22:51 5
08.11.2024, 11:31