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Украина. Премьер лига
10 ноября 2024, 12:03 | Обновлено 10 ноября 2024, 12:24
85
1

Верес – Рух. Стали известны стартовые составы

Матч 13-го тура УПЛ начнется в 13:00

10 ноября 2024, 12:03 | Обновлено 10 ноября 2024, 12:24
85
1
Верес – Рух. Стали известны стартовые составы
Википедия. Стадион Авангард

В воскресенье, 10 ноября, в 13:00 состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Верес» из Ровно будет принимать львовский «Рух».

Главные тренеры определились с стартовыми составами.

Стали известны стартовые составы на матч Верес – Рух.

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Верес Ровно Верес - Рух Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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