«Кто захочет играть в Оболони». Шищенко – о трансферах аутсайдера УПЛ

Главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко, после победы над черкасским ЛНЗ, рассказал о трансферных амбициях клуба. Специалист заявил, что хочет пригласить некоторых игроков «Полесья».

Вы говорили об аренде, возможно, аренде игроков. У вас в аренде играет сейчас Петр Стасюк. Какова его роль в команде, как он адаптировался в вашей команде?

Петр очень отличный игрок, очень отличный парень. У нас очень отличный коллектив, простые ребята, которые хотят двигаться вперед, побеждать. Я вижу, насколько он свой в коллективе, сколь быстрая адаптация у него прошла. Поэтому важна роль его в команде, потому что он очень такой креативный игрок, который очень техничный, очень мобильный. Я его знаю давно, он в аренде, но мы хотим, чтобы он был с нами, но покажет время, останется он в команде или нет.

Возможно, Вы рассматриваете какие-нибудь аренды из «Полесья»? Какие игроки вам интересны, какие сейчас не проходят?

Мы думали об игроках из разных клубов, но я сейчас не могу сказать, с кем мы будем разговаривать, потому что с «Полесьем» у меня был разговор, но конкретики пока никакой не было, поэтому сейчас ничего говорить об этом я не могу. Мы пока не ведем таких конкретных разговоров с клубами, чтобы арендовать кого-то из игроков. Мы решим, кого нам нужно брать в аренду. Нам нужны нападающие, вингеры, инсайд. Мы будем искать, кто захочет играть в «Оболони». Многое зависит от игроков, не играющих в своих клубах. Есть у них желание играть в «Оболони» или нет, это тоже очень важно. Поэтому пока что-либо говорить об арендованных игроках я не могу. В планах это, а как будет, пока не могу сказать, – сказал специалист.

Ранее Сергей Шищенко поделился эмоциями после сенсационной победы над ЛНЗ.