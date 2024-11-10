Другие новости10 ноября 2024, 06:14 |
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ВИДЕО. Сын Криштиану Роналду шокировал новыми скиллами и новым голом
Роналду Джуниор обещает вырасти в топового футболиста
10 ноября 2024, 06:14 |
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Сын Криштиану Роналду – Криштиану-младший – снова в топе обсуждений футбольной мировой общественности.
14-летний игрок «Аль-Насра», который играет на позиции левого вингера, впечатлил всех новыми скиллами и голом.
Джуниор показал несколько изящных финтов в стиле своего отца, и продемонстрировал насколько он может быть эффективным при завершении атак.
Действительно, техника юного топ-таланта впечатляет:
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