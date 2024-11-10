Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сын Криштиану Роналду шокировал новыми скиллами и новым голом
Другие новости
10 ноября 2024, 06:14 |
40
0

ВИДЕО. Сын Криштиану Роналду шокировал новыми скиллами и новым голом

Роналду Джуниор обещает вырасти в топового футболиста

10 ноября 2024, 06:14 |
40
0
ВИДЕО. Сын Криштиану Роналду шокировал новыми скиллами и новым голом
Instagram. Криштиану Роналду-младший

Сын Криштиану РоналдуКриштиану-младший – снова в топе обсуждений футбольной мировой общественности.

14-летний игрок «Аль-Насра», который играет на позиции левого вингера, впечатлил всех новыми скиллами и голом.

Джуниор показал несколько изящных финтов в стиле своего отца, и продемонстрировал насколько он может быть эффективным при завершении атак.

Действительно, техника юного топ-таланта впечатляет:

По теме:
ВИДЕО. Он влюблен! Как Криштиану Роналду смотрит на Джорджину Родригес
Реал может подписать триумфатора Евро и Лиги чемпионов. Есть одно условие
ФОТО. Лучший отец! Джорджина опубликовала очень милое фото Роналду
Криштиану Роналду Криштиану Роналду-младший Джорджина Родригес Аль-Наср Эр-Рияд видео
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Умер известный украинский боксер-чемпион. Детали неизвестны
Бокс | 09 ноября 2024, 15:19 18
Умер известный украинский боксер-чемпион. Детали неизвестны
Умер известный украинский боксер-чемпион. Детали неизвестны

Вячеславу Узелкову было 45 лет

Бывшая жена украинского боксера-чемпиона прокомментировала его смерть
Бокс | 09 ноября 2024, 22:03 3
Бывшая жена украинского боксера-чемпиона прокомментировала его смерть
Бывшая жена украинского боксера-чемпиона прокомментировала его смерть

Вячеславу Узелкову было 45 лет

Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
Футбол | 09.11.2024, 19:21
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
Этого не было ни у Куртуа, ни у Касильяса. Лунин сделал невероятное в Реале
ФОТО. В раздевалке Реала пошутили про жену одного из футболистов
Футбол | 10.11.2024, 04:59
ФОТО. В раздевалке Реала пошутили про жену одного из футболистов
ФОТО. В раздевалке Реала пошутили про жену одного из футболистов
«Это проблема». Анчелотти – об игре Реала с ассистом и клиншитом от Лунина
Футбол | 09.11.2024, 18:59
«Это проблема». Анчелотти – об игре Реала с ассистом и клиншитом от Лунина
«Это проблема». Анчелотти – об игре Реала с ассистом и клиншитом от Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
09.11.2024, 12:43 2
Футбол
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
08.11.2024, 16:05 43
Футбол
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
09.11.2024, 07:49 1
Бокс
ФОТО. Мудрик снова взялся за своё. Новая странная активность украинца
ФОТО. Мудрик снова взялся за своё. Новая странная активность украинца
09.11.2024, 04:20 5
Футбол
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
08.11.2024, 08:25 11
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
08.11.2024, 22:51 5
Футбол
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
Звезды Реала – за отставку Анчелотти. Известны позиции Мбаппе и Винисиуса
09.11.2024, 08:21 5
Футбол
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
08.11.2024, 10:03 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем