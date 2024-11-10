ВИДЕО. Сын Криштиану Роналду шокировал новыми скиллами и новым голом

Сын Криштиану Роналду – Криштиану-младший – снова в топе обсуждений футбольной мировой общественности.

14-летний игрок «Аль-Насра», который играет на позиции левого вингера, впечатлил всех новыми скиллами и голом.

Джуниор показал несколько изящных финтов в стиле своего отца, и продемонстрировал насколько он может быть эффективным при завершении атак.

Действительно, техника юного топ-таланта впечатляет: