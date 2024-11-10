ВИДЕО. Он влюблен! Как Криштиану Роналду смотрит на Джорджину Родригес
В сети завирусился ролик, который говорит о большой любви
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес считаются самой известной парой в футбольном мире и не только.
Пара начала свои отношения ещё в 2017-м году и с тех пор их отношения только крепнут.
Пусть официально Роналду ещё не взял в жены Джорджину, но португалец уже несколько раз публично сказал «моя жена» в отношении пока ещё невесты.
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На днях сети умилялись видео, на котором Джорджина Родригес пришла на очередной домашний матч «Аль-Насра» поддержать своего любимого.
И вы только посморите как они смотрят друг на друга:
«Люблю как они смотрят друг на друга. Столько любви», – пишет одна из фанаток пары.
«Он влюблен!», – пишут другие болельщики.
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