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10 ноября 2024, 05:28 |
398
0

ФОТО. Андрей Шевченко поздравил легенду футбола с днем рождения

Вы не поверите, сколько лет исполнилось Алессандро Дель Пьеро

10 ноября 2024, 05:28 |
398
0
ФОТО. Андрей Шевченко поздравил легенду футбола с днем рождения
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко и Алессандро Дель Пьеро

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поздравил с днём рождения легендарного футболиста – Алессандро Дель Пьеро.

«Сегодня тебе 50! С днём рождения, Але! С наилучшими пожеланиями, мой друг!», – написал Шевченко в сторис в Instagram.

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Андрей и Алессандро пересекались на футбольных полях Серии А – украинец стал легендой «Милана», а «Алекс» – «Ювентуса».

Футболисты сохранили дружеские и уважительные отношения спустя годы и часто играют в благотворительных матчах.

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фото lifestyle Андрей Шевченко Алессандро Дель Пьеро чемпионат Италии по футболу Милан Ювентус
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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