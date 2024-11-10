ФОТО. Андрей Шевченко поздравил легенду футбола с днем рождения

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поздравил с днём рождения легендарного футболиста – Алессандро Дель Пьеро.

«Сегодня тебе 50! С днём рождения, Але! С наилучшими пожеланиями, мой друг!», – написал Шевченко в сторис в Instagram.

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Андрей и Алессандро пересекались на футбольных полях Серии А – украинец стал легендой «Милана», а «Алекс» – «Ювентуса».

Футболисты сохранили дружеские и уважительные отношения спустя годы и часто играют в благотворительных матчах.