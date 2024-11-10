ФОТО. Мудрик расскрыл секрет лифтовых фото? Новый пост Михаила
Украинский вингер снова замотивировал своих подписчиков
Вингер «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик опубликовал новый пост в Instagram с отсылками до его «лифтовых фото».
Как выяснилось, это теперь новый ритуал 23-летнего футболиста – он фотографируется в лифте каждый день, ознаменуя работу, которую он проделал.
Пост украинец подписал словом «Believer», что означает месседж верить в себя, а в самой публикации разместил несколько фото с тренировок, несколько фото с лифта, показал как он играет в теннис, свою машину, и как он прокидывает между ног футболисту армянского клуба «Ноах».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
И в конце «карусели» была розмещена мудрость: «Если хочешь принять неправильное решение, спроси всех».
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