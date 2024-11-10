ФОТО. Дочь легенды футбола объявила о помолвке. Он сделал это в Париже

Дочь легенды английского футбола Алана Ширера – Холли – сообщила о помолвке со звездным регбистом сборной Англии Джо Марчантом.

Англичанин сделал предложение Холли на реке Сена в Париже – счастливая пара запечатлила этот момент и опубликовала фото в Instagram.

«Самый лучший день! 💍 Я должна сказать «да» моему любимому человеку ❤», – поделилась эмоциями девушка.

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Пара начала встречаться с 2022 года. Холли и Джо сейчас живута в Париже, так как 28-летний регбист подписал контракт с местным клубом «Stade Francais».

Алан Ширер принял регбиста в семью спокойно, сказав: «Я просто рад, что он – не футболист».

Холли занимается музыкой, её лучший сингл собрал на Spotify 1,3 млн прослушиваний.