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10 ноября 2024, 04:08 |
170
0

ФОТО. Дочь легенды футбола объявила о помолвке. Он сделал это в Париже

Скоро у Алана Ширера будет зять

10 ноября 2024, 04:08 |
170
0
ФОТО. Дочь легенды футбола объявила о помолвке. Он сделал это в Париже
Instagram. Холли Ширер и Джо Марчант

Дочь легенды английского футбола Алана ШирераХолли – сообщила о помолвке со звездным регбистом сборной Англии Джо Марчантом.

Англичанин сделал предложение Холли на реке Сена в Париже – счастливая пара запечатлила этот момент и опубликовала фото в Instagram.

«Самый лучший день! 💍 Я должна сказать «да» моему любимому человеку ❤», – поделилась эмоциями девушка.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара начала встречаться с 2022 года. Холли и Джо сейчас живута в Париже, так как 28-летний регбист подписал контракт с местным клубом «Stade Francais».

Алан Ширер принял регбиста в семью спокойно, сказав: «Я просто рад, что он – не футболист».

Холли занимается музыкой, её лучший сингл собрал на Spotify 1,3 млн прослушиваний.

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Алан Ширер фото lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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