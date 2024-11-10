ФОТО. Звезда АПЛ и сборной Англии изменяет своей жене

Защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Киран Триппьер был помечен отдыхающим в компании четырех неизвестных красавиц.

Издание The Sun сообщает, что Триппьер познакомился с девушками в баре «Stack», который находится в Ньюкасле.

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Жена игрока сборной Англии – Шарлотта – уехала от него в мае этого года и пара больше не носит обручальные кольца.

Сообщается, что игрок праздновал победу в матче против «Арсенала» (1-0).