Другие новости10 ноября 2024, 02:40 |
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ФОТО. Звезда АПЛ и сборной Англии изменяет своей жене
У Кирана Триппьера начался новый этап в жизни...
10 ноября 2024, 02:40 |
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Защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Киран Триппьер был помечен отдыхающим в компании четырех неизвестных красавиц.
Издание The Sun сообщает, что Триппьер познакомился с девушками в баре «Stack», который находится в Ньюкасле.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Жена игрока сборной Англии – Шарлотта – уехала от него в мае этого года и пара больше не носит обручальные кольца.
Сообщается, что игрок праздновал победу в матче против «Арсенала» (1-0).
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