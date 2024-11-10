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10 ноября 2024, 02:40 |
248
0

ФОТО. Звезда АПЛ и сборной Англии изменяет своей жене

У Кирана Триппьера начался новый этап в жизни...

10 ноября 2024, 02:40 |
248
0
ФОТО. Звезда АПЛ и сборной Англии изменяет своей жене
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Триппьер с женой

Защитник «Ньюкасла» и сборной Англии Киран Триппьер был помечен отдыхающим в компании четырех неизвестных красавиц.

Издание The Sun сообщает, что Триппьер познакомился с девушками в баре «Stack», который находится в Ньюкасле.

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Жена игрока сборной Англии – Шарлотта – уехала от него в мае этого года и пара больше не носит обручальные кольца.

Сообщается, что игрок праздновал победу в матче против «Арсенала» (1-0).

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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