Сидорчук наблюдал с скамейки запасных. Вестерло проиграл Шарлеруа
В Бельгии сыграли матчи 14-го тура
В 14-м туре Лиги Жюпиле «Вестерло» играл на выезде против «Шарлеруа».
Сергей Сидорчук был в заявке команды, но провел весь матч на скамейке запасных. «Шарлеруа» в итоге выиграл со счетом 1:0.
Также 9 ноября играли «Кортрейк» с «Артверпеном». Последние вырвали волевую победу.
А в матче, где «Дендер» принимал «Левен», сильнейшего выявить не удалось.
Лига Жюпиле. 14-й тур. 9 ноября.
«Кортрейк» – «Артверпен» – 1:2
Голы: ван Ден Бош, 56 (автогол) – Янсенн, 8, ван Ден Бош, 50.
«Дендер» – «Левен» – 1:1
Голы: Родес, 43 – Мазиз, 22.
«Шарлеруа» – «Вестерло» – 1:0
Гол: Гейманс, 67.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|2
|Антверпен
|14
|8
|2
|4
|27 - 11
|26
|3
|Брюгге
|13
|7
|3
|3
|21 - 14
|24
|4
|Мехелен
|14
|6
|3
|5
|28 - 19
|21
|5
|Андерлехт
|13
|5
|5
|3
|19 - 12
|20
|6
|Гент
|13
|5
|4
|4
|18 - 12
|19
|7
|Вестерло
|14
|5
|3
|6
|23 - 23
|18
|8
|Стандард
|13
|5
|3
|5
|9 - 13
|18
|9
|Шарлеруа
|14
|5
|2
|7
|14 - 16
|17
|10
|Сент-Трюйден
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|11
|Дендер
|14
|4
|5
|5
|17 - 23
|17
|12
|Юнион Сент-Жилуаз
|13
|3
|7
|3
|13 - 12
|16
|13
|Ауд-Хеверле
|14
|3
|7
|4
|14 - 18
|16
|14
|Серкль Брюгге
|13
|4
|3
|6
|16 - 21
|15
|15
|Кортрейк
|14
|4
|2
|8
|10 - 25
|14
|16
|Беерсхот
|13
|1
|3
|9
|10 - 29
|6
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