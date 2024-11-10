Сидорчук наблюдал с скамейки запасных. Вестерло проиграл Шарлеруа

В 14-м туре Лиги Жюпиле «Вестерло» играл на выезде против «Шарлеруа».

Сергей Сидорчук был в заявке команды, но провел весь матч на скамейке запасных. «Шарлеруа» в итоге выиграл со счетом 1:0.

Также 9 ноября играли «Кортрейк» с «Артверпеном». Последние вырвали волевую победу.

А в матче, где «Дендер» принимал «Левен», сильнейшего выявить не удалось.

Лига Жюпиле. 14-й тур. 9 ноября.

«Кортрейк» – «Артверпен» – 1:2

Голы: ван Ден Бош, 56 (автогол) – Янсенн, 8, ван Ден Бош, 50.

«Дендер» – «Левен» – 1:1

Голы: Родес, 43 – Мазиз, 22.

«Шарлеруа» – «Вестерло» – 1:0

Гол: Гейманс, 67.

Турнирная таблица