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Чемпионат Бельгии
Кортрейк
09.11.2024 17:00 – FT 1 : 2
Антверпен
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Бельгия
10 ноября 2024, 01:30 | Обновлено 10 ноября 2024, 01:36
43
0

Сидорчук наблюдал с скамейки запасных. Вестерло проиграл Шарлеруа

В Бельгии сыграли матчи 14-го тура

10 ноября 2024, 01:30 | Обновлено 10 ноября 2024, 01:36
43
0
Сидорчук наблюдал с скамейки запасных. Вестерло проиграл Шарлеруа

В 14-м туре Лиги Жюпиле «Вестерло» играл на выезде против «Шарлеруа».

Сергей Сидорчук был в заявке команды, но провел весь матч на скамейке запасных. «Шарлеруа» в итоге выиграл со счетом 1:0.

Также 9 ноября играли «Кортрейк» с «Артверпеном». Последние вырвали волевую победу.

А в матче, где «Дендер» принимал «Левен», сильнейшего выявить не удалось.

Лига Жюпиле. 14-й тур. 9 ноября.

«Кортрейк» – «Артверпен» – 1:2

Голы: ван Ден Бош, 56 (автогол) – Янсенн, 8, ван Ден Бош, 50.

«Дендер» – «Левен» – 1:1

Голы: Родес, 43 – Мазиз, 22.

«Шарлеруа» – «Вестерло» – 1:0

Гол: Гейманс, 67.

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 13 10 1 2 28 - 15 31
2 Антверпен 14 8 2 4 27 - 11 26
3 Брюгге 13 7 3 3 21 - 14 24
4 Мехелен 14 6 3 5 28 - 19 21
5 Андерлехт 13 5 5 3 19 - 12 20
6 Гент 13 5 4 4 18 - 12 19
7 Вестерло 14 5 3 6 23 - 23 18
8 Стандард 13 5 3 5 9 - 13 18
9 Шарлеруа 14 5 2 7 14 - 16 17
10 Сент-Трюйден 14 4 5 5 20 - 24 17
11 Дендер 14 4 5 5 17 - 23 17
12 Юнион Сент-Жилуаз 13 3 7 3 13 - 12 16
13 Ауд-Хеверле 14 3 7 4 14 - 18 16
14 Серкль Брюгге 13 4 3 6 16 - 21 15
15 Кортрейк 14 4 2 8 10 - 25 14
16 Беерсхот 13 1 3 9 10 - 29 6
Полная таблица

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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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