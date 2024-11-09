Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд

Манчестер Сити в матче чемпионата Англии не удержал преимущество в один гол и в конце пропустил два мяча от Брайтона, проиграв четвертую кряду встречу во всех турнирах.

Наставник «горожан» Жузеп Гвардиола прокомментировал это поражение.

«Мы не можем сейчас хорошо отработать все 90 минут. Мы очень хорошо сыграли первый тайм, было несколько хороших моментов во втором тайме. Мы снова проиграли. Сейчас надо все переосмыслить, дальше международный перерыв, и, надеюсь, наши игроки вернутся в форме.

Мы должны снова попытаться выиграть матчи. Мы не смогли выдержать ритм во втором тайме. Четыре поражения подряд. Мы должны быстро изменить ситуацию.

График становится тяжелым. После семи лет, выиграв шесть титулов АПЛ, возможно, сейчас другая команда заслужит это», – сказал Гвардиола.

Манчестер Сити проиграл четыре встречи подряд впервые за 18 лет.