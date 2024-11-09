Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
«Горожане» уступили в АПЛ «Брайтону» 1:2
Манчестер Сити в матче чемпионата Англии не удержал преимущество в один гол и в конце пропустил два мяча от Брайтона, проиграв четвертую кряду встречу во всех турнирах.
Наставник «горожан» Жузеп Гвардиола прокомментировал это поражение.
«Мы не можем сейчас хорошо отработать все 90 минут. Мы очень хорошо сыграли первый тайм, было несколько хороших моментов во втором тайме. Мы снова проиграли. Сейчас надо все переосмыслить, дальше международный перерыв, и, надеюсь, наши игроки вернутся в форме.
Мы должны снова попытаться выиграть матчи. Мы не смогли выдержать ритм во втором тайме. Четыре поражения подряд. Мы должны быстро изменить ситуацию.
График становится тяжелым. После семи лет, выиграв шесть титулов АПЛ, возможно, сейчас другая команда заслужит это», – сказал Гвардиола.
Манчестер Сити проиграл четыре встречи подряд впервые за 18 лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник киевлян отреагировал на критику фанатов после матча Лиги Европы
Украинский вратарь помог «Реалу» забить третий гол в ворота «Осасуны»
ПОСЛЕ СЕРИИ ИЗ ЧЕТЫРЁХ НЕУДАЧ ПОДРЯД, ПЕП ГВАРДИОЛА ВЫСТУПИЛ С КАТЕГОРИЧНЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ О НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ СОСТАВА ЗИМОЙ. ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «МАНЧЕСТЕР СИТИ» УВЕРЕН, ЧТО КОМАНДЕ НЕ ХВАТАЕТ КРЕАТИВА И ТОЧНОСТИ НА ПОЛЕ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПРИНЕСТИ ИМЕННО ГЕОРГИЙ СУДАКОВ – ЛИДЕР ПОЛУЗАЩИТЫ ДОНЕЦКОГО «ШАХТЁРА» И НАСТОЯЩАЯ ЗВЕЗДА УКРАИНСКОГО ФУТБОЛА.
ПО СЛОВАМ ИСТОЧНИКОВ, «ШАХТЁР» НЕ СОБИРАЕТСЯ ОТДАВАТЬ СВОЕГО ЛИДЕРА ДЕШЕВО И ТРЕБУЕТ ЗА НЕГО СУММУ ОТ 250 ДО 300 МЛН ЕВРО. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, МАНЧЕСТЕРСКИЙ ГРАНД ГОТОВ ВЫЛОЖИТЬ ЛЮБЫЕ ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СУДАКОВА УЖЕ В ЯНВАРЕ.