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  4. Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Англия
09 ноября 2024, 23:02 |
1506
2

Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд

«Горожане» уступили в АПЛ «Брайтону» 1:2

09 ноября 2024, 23:02 |
1506
2
Гвардиола объяснил, почему Манчестер Сити проиграл четвертый матч подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Манчестер Сити в матче чемпионата Англии не удержал преимущество в один гол и в конце пропустил два мяча от Брайтона, проиграв четвертую кряду встречу во всех турнирах.

Наставник «горожан» Жузеп Гвардиола прокомментировал это поражение.

«Мы не можем сейчас хорошо отработать все 90 минут. Мы очень хорошо сыграли первый тайм, было несколько хороших моментов во втором тайме. Мы снова проиграли. Сейчас надо все переосмыслить, дальше международный перерыв, и, надеюсь, наши игроки вернутся в форме.

Мы должны снова попытаться выиграть матчи. Мы не смогли выдержать ритм во втором тайме. Четыре поражения подряд. Мы должны быстро изменить ситуацию.

График становится тяжелым. После семи лет, выиграв шесть титулов АПЛ, возможно, сейчас другая команда заслужит это», – сказал Гвардиола.

Манчестер Сити проиграл четыре встречи подряд впервые за 18 лет.

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Жузеп Гвардиола чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник Источник: BBC
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ГВАРДИОЛА ТРЕБУЕТ ПОДПИСАНИЯ СУДАКОВА: МАНЧЕСТЕР СИТИ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ ЛЮБЫЕ ДЕНЬГИ ЗА УКРАИНСКОГО ТАЛАНТА ПОСЛЕ ЧЕТЫРЁХ ПОРАЖЕНИЙ ПОДРЯД!
ПОСЛЕ СЕРИИ ИЗ ЧЕТЫРЁХ НЕУДАЧ ПОДРЯД, ПЕП ГВАРДИОЛА ВЫСТУПИЛ С КАТЕГОРИЧНЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ О НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ СОСТАВА ЗИМОЙ. ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «МАНЧЕСТЕР СИТИ» УВЕРЕН, ЧТО КОМАНДЕ НЕ ХВАТАЕТ КРЕАТИВА И ТОЧНОСТИ НА ПОЛЕ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ ПРИНЕСТИ ИМЕННО ГЕОРГИЙ СУДАКОВ – ЛИДЕР ПОЛУЗАЩИТЫ ДОНЕЦКОГО «ШАХТЁРА» И НАСТОЯЩАЯ ЗВЕЗДА УКРАИНСКОГО ФУТБОЛА.
ПО СЛОВАМ ИСТОЧНИКОВ, «ШАХТЁР» НЕ СОБИРАЕТСЯ ОТДАВАТЬ СВОЕГО ЛИДЕРА ДЕШЕВО И ТРЕБУЕТ ЗА НЕГО СУММУ ОТ 250 ДО 300 МЛН ЕВРО. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, МАНЧЕСТЕРСКИЙ ГРАНД ГОТОВ ВЫЛОЖИТЬ ЛЮБЫЕ ДЕНЬГИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СУДАКОВА УЖЕ В ЯНВАРЕ.
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VovanSidorovi4
Да надо подумать
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