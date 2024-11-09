Барселона и Nike подписали новое соглашение Клуб получит 1,7 млрд евро
Спонсорская договоренность рассчитана до 2038 года
Испанский клуб «Барселона» подписал долгосрочное спонсорское соглашение с Nike.
О договоренности каталонцы сообщили на своем официальном сайте. Соглашение рассчитано до 2038 года, старый контракт истекал в 2028 году. За этот период «Барселона» получит 1,7 миллиарда евро от Nike. Также каталонский клуб получит 150 миллионов евро в качестве подписного бонуса.
«Барселона» и Nike работают с 1998 года. Бренд спортивной одежды является главным техническим партнером «Барселоны» и всех ее молодежных команд.
Comunicado del FC Barcelona— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 9, 2024
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