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  4. Барселона и Nike подписали новое соглашение Клуб получит 1,7 млрд евро
Испания
09 ноября 2024, 21:02 | Обновлено 09 ноября 2024, 21:07
674
2

Барселона и Nike подписали новое соглашение Клуб получит 1,7 млрд евро

Спонсорская договоренность рассчитана до 2038 года

09 ноября 2024, 21:02 | Обновлено 09 ноября 2024, 21:07
674
2
Барселона и Nike подписали новое соглашение Клуб получит 1,7 млрд евро
ФК Барселона

Испанский клуб «Барселона» подписал долгосрочное спонсорское соглашение с Nike.

О договоренности каталонцы сообщили на своем официальном сайте. Соглашение рассчитано до 2038 года, старый контракт истекал в 2028 году. За этот период «Барселона» получит 1,7 миллиарда евро от Nike. Также каталонский клуб получит 150 миллионов евро в качестве подписного бонуса.

«Барселона» и Nike работают с 1998 года. Бренд спортивной одежды является главным техническим партнером «Барселоны» и всех ее молодежных команд.

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Барселона Nike спонсоры Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Барселона
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Как раз к 125 -летию и новой эмблеме. Через три недели посмотрим на полуоткрытие нового стадиона за 1,5 млрд евро. Вот так у кого-то денег нет, примерно как у соседа, который вам в долг не дал.
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0
T-800
очередной апперкот для тех  "кому она нужна" и "да кто туда пойдет"
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-2
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