У Реала минус семь игроков. Двое выбыли до конца сезона
У команды большие проблемы с травмированными
«Реал» по итогам матча против «Осасуны» остался еще без трех игроков основного состава. Серьезные травмы получили защитники Эдер Милитао и Лукас Васкес, а также форвард Родриго.
Они добавились к пяти игрокам основы, которые травмировались ранее.
Травмированные: Эдер Милитао (до конца сезона), Дани Карвахаль (до конца сезона), Тибо Куртуа (нет точной информации), Давид Алаба (нет точной информации), Орельен Тчуамени (4-6 недель), Лукас Васкес (три недели), Родриго (четыре недели).
Тренер Карло Анчелотти отметил, что все это связано с большим количеством матчей и невозможностью нормально восстанавливаться между играми.
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