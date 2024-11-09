У Реала минус семь игроков. Двое выбыли до конца сезона

«Реал» по итогам матча против «Осасуны» остался еще без трех игроков основного состава. Серьезные травмы получили защитники Эдер Милитао и Лукас Васкес, а также форвард Родриго.

Они добавились к пяти игрокам основы, которые травмировались ранее.

Травмированные: Эдер Милитао (до конца сезона), Дани Карвахаль (до конца сезона), Тибо Куртуа (нет точной информации), Давид Алаба (нет точной информации), Орельен Тчуамени (4-6 недель), Лукас Васкес (три недели), Родриго (четыре недели).

Тренер Карло Анчелотти отметил, что все это связано с большим количеством матчей и невозможностью нормально восстанавливаться между играми.