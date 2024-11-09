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  4. У Реала минус семь игроков. Двое выбыли до конца сезона
Испания
09 ноября 2024, 21:11 |
2514
2

У Реала минус семь игроков. Двое выбыли до конца сезона

У команды большие проблемы с травмированными

09 ноября 2024, 21:11 |
2514
2
У Реала минус семь игроков. Двое выбыли до конца сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдер Милитао

«Реал» по итогам матча против «Осасуны» остался еще без трех игроков основного состава. Серьезные травмы получили защитники Эдер Милитао и Лукас Васкес, а также форвард Родриго.

Они добавились к пяти игрокам основы, которые травмировались ранее.

Травмированные: Эдер Милитао (до конца сезона), Дани Карвахаль (до конца сезона), Тибо Куртуа (нет точной информации), Давид Алаба (нет точной информации), Орельен Тчуамени (4-6 недель), Лукас Васкес (три недели), Родриго (четыре недели).

Тренер Карло Анчелотти отметил, что все это связано с большим количеством матчей и невозможностью нормально восстанавливаться между играми.

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травма чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Лукас Васкес Родриго Гоес Эдер Милитао Тибо Куртуа Давид Алаба Орельен Тчуамени Дани Карвахаль
Иван Зинченко Источник: Marca
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Потеряли единственного опорника и последнего центрального защитника, ну спасибо Перецу скажите, что он нагреб в группу атаки 10 футболистов, а в группу обороны никого. Вальверде как сказала жена папе Карло видимо придется переводить назад с фланга на помощь Камавинге. А вместо Милитао Мбаппе пусть поставит.
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+3
VovanSidorovi4
Папе Карло не позавидуешь
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