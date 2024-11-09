Челси интересуется талантом Атлетико. Готовы предложить 60 млн евро

«Челси» проявляет заинтересованность в услугах 21-летнего центрального полузащитника мадридского «Атлетико» и молодежной сборной Испании Пабло Барриоса.

Английский клуб готов предложить за Барриоса 60 миллионов евро. «Синие» не являются единственным клубом, который изучает ситуацию вокруг хавбека, также он находится на радарах «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Баварии».

В «Челси» ценят не только отменные технические характеристики Барриоса, но и его способность адаптироваться к интенсивному футболу, демонстрируя высокую физическую выносливость.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне уже дал понять боссам своего клуба, что рассчитывает на Барриоса и не хотел бы терять полузащитника.

Контракт Барриоса с «матрасниками» рассчитан до 30 июня 2028 года.

В текущем сезоне хавбек сыграл 8 матчей и отличился 1 ассистом.