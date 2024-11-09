Ротань объяснил, почему не дал Филиппову пробить пенальти в матче УПЛ

Александрия в матче чемпионата Украины обыграла Карпаты со счетом 3:0. Хет-трик оформил защитник Мигел Кампуш, который забил со штрафного, а также реализовал два пенальти.

При этом тренер Руслан Ротань во время игры дал установку, чтобы пробивал Кампуш, а не бомбардир Александр Филиппов.

«Я очень рад отношением ребят. Был матч с Полесьем, теперь Карпаты. Мы хорошо восстановились после прошлой встречи, прежде всего психологически. Хороший второй тайм, могли забивать еще больше».

«Хет-трик Кампуша? Он после каждой тренировки работает над пенальти и штрафными. Мог пробивать и Филлиппов пенальти, но на него психологически давит, что ему нужно забивать. И я доверил игроку, который был в более сильном психологичном состоянии».

«Кампуш много пробивает на тренировках, чтобы поставить такой удар», – сказал Ротань.