Ротань объяснил, почему не дал Филиппову пробить пенальти в матче УПЛ
Удар с точки доверили Кампушу
Александрия в матче чемпионата Украины обыграла Карпаты со счетом 3:0. Хет-трик оформил защитник Мигел Кампуш, который забил со штрафного, а также реализовал два пенальти.
При этом тренер Руслан Ротань во время игры дал установку, чтобы пробивал Кампуш, а не бомбардир Александр Филиппов.
«Я очень рад отношением ребят. Был матч с Полесьем, теперь Карпаты. Мы хорошо восстановились после прошлой встречи, прежде всего психологически. Хороший второй тайм, могли забивать еще больше».
«Хет-трик Кампуша? Он после каждой тренировки работает над пенальти и штрафными. Мог пробивать и Филлиппов пенальти, но на него психологически давит, что ему нужно забивать. И я доверил игроку, который был в более сильном психологичном состоянии».
«Кампуш много пробивает на тренировках, чтобы поставить такой удар», – сказал Ротань.
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