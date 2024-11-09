Защитник Александрии после хет-трика: «Легендарный вечер для меня»

Александрия в матче чемпионата Украины обыграла Карпаты со счетом 3:0. Хет-трик оформил защитник Мигел Кампуш, который забил со штрафного, а также реализовал два пенальти.

«Никогда я три гола не забивал. Легендарный вечер для меня. Мне хорошо в этой команде, мне нравится стиль нашей команды, и все это приносит результат».

«Забил штрафной? Я активно работаю над этим компонентом после тренировок. Хочу быть специалистом по штрафным. Я был готов отдать удар с пенальти Филиппову, потому что понимаю – форварду важно забивать».

«Но Руслан Ротань решил, что нужно бить мне», – сказал Кампуш.