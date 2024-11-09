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  4. Защитник Александрии после хет-трика: «Легендарный вечер для меня»
Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 18:35 |
456
0

Защитник Александрии после хет-трика: «Легендарный вечер для меня»

Кампуш работает над реализацией штрафных

09 ноября 2024, 18:35 |
456
0
Защитник Александрии после хет-трика: «Легендарный вечер для меня»
ФК Александрия. Мигель Кампуш

Александрия в матче чемпионата Украины обыграла Карпаты со счетом 3:0. Хет-трик оформил защитник Мигел Кампуш, который забил со штрафного, а также реализовал два пенальти.

«Никогда я три гола не забивал. Легендарный вечер для меня. Мне хорошо в этой команде, мне нравится стиль нашей команды, и все это приносит результат».

«Забил штрафной? Я активно работаю над этим компонентом после тренировок. Хочу быть специалистом по штрафным. Я был готов отдать удар с пенальти Филиппову, потому что понимаю – форварду важно забивать».

«Но Руслан Ротань решил, что нужно бить мне», – сказал Кампуш.

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Александрия Украинская Премьер-лига Александрия - Карпаты Мигел Кампуш
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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