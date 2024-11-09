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Лига чемпионов
09 ноября 2024, 17:57 | Обновлено 09 ноября 2024, 18:12
175
2

Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Победа над Янг Бойз? Шахтер здорово настроился на игру»

Экс-нападающий «Ворсклы» – о матчах «Динамо» и «Шахтера» в Еврокубках

09 ноября 2024, 17:57 | Обновлено 09 ноября 2024, 18:12
175
2
Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Победа над Янг Бойз? Шахтер здорово настроился на игру»
Сергей Чуйченко

Экс-форвард Ворсклы, Полиграфтехники (Александрии) и Металлиста Сергей Чуйченко в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о матче Лиги чемпионов Шахтер – Янг Бойз (2:1) и поединке Лиги Европы Динамо – Ференцварош (0:4).

– Сергей Александрович, какие у вас остались впечатления от победы «Шахтера» над «Янг Бойз» в Лиге чемпионов (2:1)?
– В первую очередь, хочется поздравить «Шахтер» с первой победой в этой Лиге чемпионов. Все-таки эти очки не только для донецкой команды, но и для всей Украины! «Шахтер» здорово настроился на эту игру с «Янг Бойз». Дончане доминировали практически весь матч. Да, в конце поединка «Янг Бойз» пошел вперед и пытался переломить ход встречи. Но футболисты «Шахтера» - молодцы, так как они выстояли и добились заслуженной победы. В первом тайме «горняки» полностью переиграли оппонента, у них было много шансов для взятия ворот. Я считаю, что «Шахтер» много не забил из того, что было создано. В целом, дончане добротно сыграли этот матч.

– Как считаете, Судаков был лучшим игроком матча?
– Я согласен, что Судаков был лучшим футболистом на поле в этой встрече. Он проявлял себя с хорошей стороны и в обороне, и в атаке. Георгий отличился голом и ассистом в этой встрече! Я считаю, что он заслуженно признан лучшим игроком в этом матче.

– Все-таки для «горняков» является позитивом то, что получилось добиться долгожданной победы уже в четвертом туре ЛЧ?
– До этой встречи с «Янг Бойз» у дончан забить не получалось и побед не было. Но молодцы, что на эту игру с швейцарской командой они настроились. Но теперь «Шахтер» ждут тяжелые матчи в этой Лиге чемпионов. Посмотрим, как они дальше будут выступать на еврокубковой арене. Я желаю «Шахтеру» удачи в следующих играх!

– Понятное дело, что с ПСВ будет сложнее, чем с «Янг Бойз». Но, наверное, крылья у «Шахтера» могут появиться после этой победы?
– Естественно, после победы футболисты психологически получают позитивные эмоции. И тогда лучше получается добиваться положительного результата. Победы всегда придают уверенности и идут в плюс команде.

– Что скажете насчет поражения «Динамо» от «Ференцвароша» со счетом 0:4?
– Обидно, что на 17 минуте произошло удаление Владислава Дубинчака, который за бровкой случайно наступил на ногу футболисту венгерской команды. Естественно, сейчас в таких случаях арбитры жестко проявляют себя. А вдесятером играть всегда тяжело. И здесь уже не важно какой соперник. Тем более надо учитывать, что красная карточка была в самом начале встречи. Первый тайм в исполнении «бело-синих» мне понравился. Даже вдесятером киевляне играли, пытались атаковать и даже моменты были для взятия ворот. Но во второй половине поединка начали появляться грубые ошибки и был пропущен первый гол. Наверное, ко второму тайму динамовцы где-то и физически уже подсели. Владеть инициативой стал «Ференцварош», А допущенные ошибки привели к голам в ворота киевлян. Когда «Динамо» пропустило второй мяч, уже было, в принципе, все ясно. И тогда, понимая, что добиться результата будет тяжело, тренер киевской команды решил заменить лидеров. Это было сделано для того, чтобы ведущие исполнители отдохнули перед следующим поединком УПЛ с «Полесьем», который состоится 10 ноября. График у киевлян плотный. Естественно, играть после двух дней на третий не так уж легко. Потому Александр Шовковский и дал отдохнуть основным игрокам, которых он заменил.

– В контексте борьбы за золотые медали в УПЛ, что думаете по поводу вашей бывшей команды «Александрии», которая после победы над «Карпатами» вернулась на 1 место и уже всерьез претендует на чемпионство?
– Молодцы! Недаром я сказал теплые слова в адрес Руслана Ротаня. Он все-таки сделал боеспособную команду, которая успешно играет с лидерами и в принципе с любыми соперниками.

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Сергей Чуйченко Динамо Киев Ференцварош Динамо - Ференцварош Лига Европы Шахтер Донецк Янг Бойз Шахтер - Янг Бойз Лига чемпионов
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
ВЕЛИКИЙ И МАШУЧИЙ ШАХТЕР В ЭТАМ МАЧЕ  ПАКАЗАЛ ЧЬТО НЕ ЗРЯ ЯВЛЯЭТЦА ГЛАВНЫМ ФАВАРИТАМ НА ПАБЕДУ В ЛИГЕ ЧЕМПЕОНАВ КУБАК ЕДЕТ ДАМОЙ
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+1
MrStepanovM .
пам'ятаю його ще в 2 лізі союзного чемпіонату
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