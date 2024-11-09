Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей РЕБРОВ: «Это не то Динамо, что раньше. У Шахтера ситуация получше»
Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 17:32 |
730
1

Сергей РЕБРОВ: «Это не то Динамо, что раньше. У Шахтера ситуация получше»

Тренер сборной Украины был на матче еврокубка

09 ноября 2024, 17:32 |
730
1
Сергей РЕБРОВ: «Это не то Динамо, что раньше. У Шахтера ситуация получше»
ФК Динамо Киев

Экс-наставник «Динамо» Сергей Ребров присутствовал на матчи Лиги Европы против бывшей команды тренера «Ференцвароша», который киевляне проиграли 0:4.

Тренер сборной Украины отметил, что «Шахтеру» удалось сохранить больше легионеров, чем «Динамо».

«Это не то «Динамо», которое было много лет назад. В команде много молодых украинцев, а в матче с «Ференцварошем» был лишь один легионер. В нынешней ситуации с войной легионеры не хотят приезжать в Украину».

«У «Шахтера» ситуация получше – осталось много легионеров, но они вынуждены играть не у себя дома в Донецке, а далеко от линии фронта», – сказал Ребров.

По теме:
Шахтер – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Если бы не было VAR...» Тренер высказался о глупом удалении Дубинчака
Такое бывает. Эксперт нашел виновного в пропущенном голе Шахтера в ЛЧ
Сергей Ребров Динамо Киев Ференцварош Шахтер Донецк сборная Украины по футболу Лига Европы
Иван Зинченко Источник: Nemzeti Sport
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Мудрик снова взялся за своё. Новая странная активность украинца
Футбол | 09 ноября 2024, 04:20 2
ФОТО. Мудрик снова взялся за своё. Новая странная активность украинца
ФОТО. Мудрик снова взялся за своё. Новая странная активность украинца

Михаил Мудрик, похоже, открывает новую рубрику

«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
Бокс | 08 ноября 2024, 17:42 0
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем
«Я умру?» Майк Тайсон рассказал о проблемах со здоровьем

Американский боксер признался, почему перенесли его бой с Джейком Полом

У Лунина легкий матч и ассист, хет-трик Винисиуса. Реал вернулся к победам
Футбол | 09.11.2024, 17:02
У Лунина легкий матч и ассист, хет-трик Винисиуса. Реал вернулся к победам
У Лунина легкий матч и ассист, хет-трик Винисиуса. Реал вернулся к победам
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
Футбол | 08.11.2024, 22:51
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
«Для таких селюков, как мы...» Поворознюк обвинил украинских судей
Футбол | 09.11.2024, 12:04
«Для таких селюков, как мы...» Поворознюк обвинил украинских судей
«Для таких селюков, как мы...» Поворознюк обвинил украинских судей
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
New Zealander
Ребров щось тупить. Яких легіонерів Шахтар залишив? Марлон, Кевін, Педро, Грам, Франіч... це все новачки. Скаржитись, що легіонери не хочуть їхати в Україну це не відповідає дійсності. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он был упакован, его спасли». Али Башир – о реванше Усик – Фьюри
«Он был упакован, его спасли». Али Башир – о реванше Усик – Фьюри
08.11.2024, 07:46
Бокс
Суперзвезда Реала хочет уйти из клуба. Его жена «уничтожила» Анчелотти
Суперзвезда Реала хочет уйти из клуба. Его жена «уничтожила» Анчелотти
08.11.2024, 07:55 8
Футбол
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
«Ломаченко хочет драться с суперзвездой». Боксер – о бое с украинцем
07.11.2024, 18:25
Бокс
Назван сильнейший клуб в мире. Реал не вошел даже в пятерку
Назван сильнейший клуб в мире. Реал не вошел даже в пятерку
08.11.2024, 12:06
Футбол
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
Шовковский объяснил, почему Динамо сгорело 0:4 венграм в Лиге Европы
08.11.2024, 07:16 48
Футбол
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
Перес определил, кто будет тренировать Реал до конца года. Карло уже знает
07.11.2024, 20:22 3
Футбол
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
09.11.2024, 07:49
Бокс
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
Дно пробито. Итоги дня и турнирная таблица Лиги Европы. Где Динамо, где?
08.11.2024, 06:23 78
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем