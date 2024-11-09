Сергей РЕБРОВ: «Это не то Динамо, что раньше. У Шахтера ситуация получше»

Экс-наставник «Динамо» Сергей Ребров присутствовал на матчи Лиги Европы против бывшей команды тренера «Ференцвароша», который киевляне проиграли 0:4.

Тренер сборной Украины отметил, что «Шахтеру» удалось сохранить больше легионеров, чем «Динамо».

«Это не то «Динамо», которое было много лет назад. В команде много молодых украинцев, а в матче с «Ференцварошем» был лишь один легионер. В нынешней ситуации с войной легионеры не хотят приезжать в Украину».

«У «Шахтера» ситуация получше – осталось много легионеров, но они вынуждены играть не у себя дома в Донецке, а далеко от линии фронта», – сказал Ребров.