Известны стартовые составы на матч Колос – Кривбасс
Матч 13-го тура УПЛ состоится 9 ноября в 18:00
9 ноября состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Колос» Ковалевка и «Кривбасс» Кривой Рог.
Поединок пройдет на стадионе «Колос» (Ковалевка).
Наставники команд определились со стартовыми составами.
Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.
Колос: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Красничи, Козик, Демченко, Ориховский, Велетень, Диего, Третьяков, Боливар.
Кривбасс: Клищук, Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Кузык, Задерака, Бизимана, Илич, Аморозо, Микитишин, Соса.
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