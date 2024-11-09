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Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 17:03 | Обновлено 09 ноября 2024, 17:18
239
0

Известны стартовые составы на матч Колос – Кривбасс

Матч 13-го тура УПЛ состоится 9 ноября в 18:00

09 ноября 2024, 17:03 | Обновлено 09 ноября 2024, 17:18
239
0
Известны стартовые составы на матч Колос – Кривбасс
ФК Колос

9 ноября состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором сыграют «Колос» Ковалевка и «Кривбасс» Кривой Рог.

Поединок пройдет на стадионе «Колос» (Ковалевка).

Наставники команд определились со стартовыми составами.

Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Колос: Пахолюк, Цуриков, Бондаренко, Красничи, Козик, Демченко, Ориховский, Велетень, Диего, Третьяков, Боливар.

Кривбасс: Клищук, Бандейра, Понедельник, Драмбаев, Кузык, Задерака, Бизимана, Илич, Аморозо, Микитишин, Соса.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стартовые составы Колос Ковалевка Кривбасс Кривой Рог Колос - Кривбасс
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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