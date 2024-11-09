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Испания
09 ноября 2024, 16:54 | Обновлено 09 ноября 2024, 17:31
2432
1

ВИДЕО. Как команда Реала поздравила Лунина с его первым ассистом

Украинский вратарь отдал результативную передачу в матче Ла Лиги

09 ноября 2024, 16:54 | Обновлено 09 ноября 2024, 17:31
2432
1
ВИДЕО. Как команда Реала поздравила Лунина с его первым ассистом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

9 ноября в матче 13-го тура испанской Ла Лиги встретились «Реал» и «Осасуна».

Украинский вратарь мадридской команды Андрей Лунин во время третьего гола отдал ассист на Винисиуса Жуниора.

Одноклубники украинца сразу же бросились поздравлять его с первой результативной передачей.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Осасуна Андрей Лунин
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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