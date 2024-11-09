Испания09 ноября 2024, 16:54 | Обновлено 09 ноября 2024, 17:31
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ВИДЕО. Как команда Реала поздравила Лунина с его первым ассистом
Украинский вратарь отдал результативную передачу в матче Ла Лиги
09 ноября 2024, 16:54 | Обновлено 09 ноября 2024, 17:31
2432
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9 ноября в матче 13-го тура испанской Ла Лиги встретились «Реал» и «Осасуна».
Украинский вратарь мадридской команды Андрей Лунин во время третьего гола отдал ассист на Винисиуса Жуниора.
Одноклубники украинца сразу же бросились поздравлять его с первой результативной передачей.
Andriy Lunin assist to Vinicius Jr.#RealMadridOsasuna #ريال_مدريد_اوساسونا pic.twitter.com/9LiPcNk5AK— 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 𝐃𝐀𝐘! (@TodayMatchHD) November 9, 2024
Los jugadores celebrando con Lunin pic.twitter.com/gDD16j7r2P— Paola Castillo (@PaoCasttillo) November 9, 2024
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