ВИДЕО. Как команда Реала поздравила Лунина с его первым ассистом

9 ноября в матче 13-го тура испанской Ла Лиги встретились «Реал» и «Осасуна».

Украинский вратарь мадридской команды Андрей Лунин во время третьего гола отдал ассист на Винисиуса Жуниора.

Одноклубники украинца сразу же бросились поздравлять его с первой результативной передачей.