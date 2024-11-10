ATP Белград. Шаповалов взял титул после пяти проигранных финалов
Канадец переиграл серба Хамада Меджедовича в двух сетах
Канадский теннисист Денис Шаповалов (ATP 78) одержал победу на турнире ATP-250 в Белграде, Сербия. В финале он обыграл серба Хамада Меджедовича (ATP 156).
Матч длился 1 час 50 минут. За это время Шаповалов выполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал оба своих брейк-пойнта. Меджедович ответил тремя эйсами, сделал две двойные ошибки и заработал два брейк-пойнта.
ATP Белград. Хард в помещении. Финал
Денис Шаповалов(Канада) – Хамада Меджедович (Сербия) - 6:4, 6:4
Канадец провёл свой седьмой финал на турнирах ATP и завоевал второй титул в карьере. После победы на турнире в Стокгольме в 2019 году Денис уступил в пяти финалах подряд, прежде чем вновь поднял трофей.
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