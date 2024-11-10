Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ATP Белград. Шаповалов взял титул после пяти проигранных финалов
ATP
10 ноября 2024, 03:48 | Обновлено 10 ноября 2024, 04:34
61
1

ATP Белград. Шаповалов взял титул после пяти проигранных финалов

Канадец переиграл серба Хамада Меджедовича в двух сетах

10 ноября 2024, 03:48 | Обновлено 10 ноября 2024, 04:34
61
1
ATP Белград. Шаповалов взял титул после пяти проигранных финалов
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Шаповалов

Канадский теннисист Денис Шаповалов (ATP 78) одержал победу на турнире ATP-250 в Белграде, Сербия. В финале он обыграл серба Хамада Меджедовича (ATP 156).

Матч длился 1 час 50 минут. За это время Шаповалов выполнил 12 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал оба своих брейк-пойнта. Меджедович ответил тремя эйсами, сделал две двойные ошибки и заработал два брейк-пойнта.

ATP Белград. Хард в помещении. Финал

Денис Шаповалов(Канада) – Хамада Меджедович (Сербия) - 6:4, 6:4

Канадец провёл свой седьмой финал на турнирах ATP и завоевал второй титул в карьере. После победы на турнире в Стокгольме в 2019 году Денис уступил в пяти финалах подряд, прежде чем вновь поднял трофей.

По теме:
Шаповалов про допинг Синнера: «Разные правила применяются к разным игрокам»
Монфис обыграл Рублева на выставочном турнире UTS в Нью-Йорке
Определены все участники 1/8 финала Ролан Гаррос 2024 у мужчин
Денис Шаповалов Хамад Меджедович ATP Белград
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фаны Баварии вывесили баннер против УЕФА, Шахтера и цены на билеты в ЛЧ
Футбол | 09 ноября 2024, 23:22 19
Фаны Баварии вывесили баннер против УЕФА, Шахтера и цены на билеты в ЛЧ
Фаны Баварии вывесили баннер против УЕФА, Шахтера и цены на билеты в ЛЧ

Мюнхенских болельщиков не устраивает стоимость тикетов на поединок против «горняков»

Тайсон ФЬЮРИ: «Я не буду тяжело тренироваться к Усику. Знаете, почему?»
Бокс | 09 ноября 2024, 09:10 6
Тайсон ФЬЮРИ: «Я не буду тяжело тренироваться к Усику. Знаете, почему?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я не буду тяжело тренироваться к Усику. Знаете, почему?»

Британец не хочет переусердствовать на тренировках

ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
Футбол | 09.11.2024, 16:33
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
ВИДЕО. Как это случилось? Лунин отметился голевой передачей в матче Ла Лиги
Коко Гофф – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс на финал Итогового турнира WTA
Теннис | 09.11.2024, 17:30
Коко Гофф – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс на финал Итогового турнира WTA
Коко Гофф – Чжэн Циньвень. Прогноз и анонс на финал Итогового турнира WTA
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
Бокс | 09.11.2024, 07:49
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
ХОЛМС: «Только один боксер был сильнее Майка Тайсона и Мухаммеда Али»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Fdail
Канадський тенісист Денис Шаповалов (ATP 8) здобув перемогу на турнірі ATP-250 у Белграді, Сербія. Як же швидко в очах спорт.юа Шаповалов піднявся в рейтингу. Нова восьма ракетка. Цікаво, йому скільки за перемогу в Бедграді дали,очок десь під 3 тисячі?
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
На радость Лунину? Куртуа может покинуть Реал ради другого участника ЛЧ
08.11.2024, 08:25 11
Футбол
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
Автобус команды-лидера чемпионата Украины отправили в ТЦК вместе с игроками
08.11.2024, 16:05 43
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
ПОВОРОЗНЮК: Бегут как бык на красный. А то великие ходили, трясли задницами
08.11.2024, 22:51 5
Футбол
Суперзвезда Реала хочет уйти из клуба. Его жена «уничтожила» Анчелотти
Суперзвезда Реала хочет уйти из клуба. Его жена «уничтожила» Анчелотти
08.11.2024, 07:55 6
Футбол
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
БРИГГС: Знаете, кто имел более сильный удар, чем Кличко, Форман и Леннокс?
08.11.2024, 10:03 2
Бокс
Стала известна причина смерти украинского боксера-чемпиона
Стала известна причина смерти украинского боксера-чемпиона
09.11.2024, 19:11
Бокс
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
09.11.2024, 04:45 1
Теннис
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
«Доверяем лучшим». Ребров признался, в какой стране проживает с семьей
09.11.2024, 12:43 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем