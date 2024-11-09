Англия09 ноября 2024, 16:05 |
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Сыграет ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Вест Хэм – Эвертон
Поединок 11-го тура АПЛ состоится 9 ноября в 17:00
09 ноября 2024, 16:05 |
127
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9 ноября состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Эвертон».
Команды сыграют на стадионе «Лондон Стэдиум».
Наставники определились со стартовыми составами на предстоящий матч. Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет на поле с первых минут.
Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.
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