Сыграет ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Вест Хэм – Эвертон

9 ноября состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Эвертон».

Команды сыграют на стадионе «Лондон Стэдиум».

Наставники определились со стартовыми составами на предстоящий матч. Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет на поле с первых минут.

Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.