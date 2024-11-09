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  4. Сыграет ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Вест Хэм – Эвертон
Англия
09 ноября 2024, 16:05 |
127
0

Сыграет ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Вест Хэм – Эвертон

Поединок 11-го тура АПЛ состоится 9 ноября в 17:00

09 ноября 2024, 16:05 |
127
0
Сыграет ли Миколенко? Известны стартовые составы на матч Вест Хэм – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

9 ноября состоится матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм» и «Эвертон».

Команды сыграют на стадионе «Лондон Стэдиум».

Наставники определились со стартовыми составами на предстоящий матч. Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко выйдет на поле с первых минут.

Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Вест Хэм стартовые составы Виталий Миколенко
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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