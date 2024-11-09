Ярмолюк vs Забарный. Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Борнмут
Матч 11-го тура АПЛ начнется в 17:00
В субботу, 9 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Брентфорд» и «Борнмут».
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Игра пройдет на стадионе «Комьюнити» в Лондоне.
Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Украинский хавбек «пчел» Егор Ярмолюк остался в запасе своей команды, а его соотечественник Илья Забарный выйдет в основе «вишен».
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Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
🐝 Your Bees this afternoon#BREBOU | #BrentfordFC pic.twitter.com/4ozJad1wBx— Brentford FC (@BrentfordFC) November 9, 2024
Up the Cherriessss 🍒 pic.twitter.com/NhNsJWMQi6— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) November 9, 2024
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