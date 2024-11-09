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  4. Ярмолюк vs Забарный. Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Борнмут
Англия
09 ноября 2024, 16:04 |
157
0

Ярмолюк vs Забарный. Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Борнмут

Матч 11-го тура АПЛ начнется в 17:00

09 ноября 2024, 16:04 |
157
0
Ярмолюк vs Забарный. Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 9 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Брентфорд» и «Борнмут».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на стадионе «Комьюнити» в Лондоне.

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Украинский хавбек «пчел» Егор Ярмолюк остался в запасе своей команды, а его соотечественник Илья Забарный выйдет в основе «вишен».

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Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

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чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный Егор Ярмолюк стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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