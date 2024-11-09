Ярмолюк vs Забарный. Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Борнмут

В субботу, 9 ноября, состоится матч 11-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Брентфорд» и «Борнмут».

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Игра пройдет на стадионе «Комьюнити» в Лондоне.

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на матч. Украинский хавбек «пчел» Егор Ярмолюк остался в запасе своей команды, а его соотечественник Илья Забарный выйдет в основе «вишен».

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Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.