Несмотря на проблемы. Тренер Жироны рассказал о своем будущем в команде

Наставник «Жироны» Мичел приближается к рекордсменам клуба по количеству матчей среди тренеров и надеется, что задержится в команде на долгий срок.

После неудачного старта сезона практически исчезли слухи о том, что специалистом интересуются другие клубы.

«Я счастлив и хочу оставаться в «Жироне» и дальше. И с таким количеством матчей я быстро приближаюсь к лидерам среди тренеров в истории клуба. Я счастлив, чувствую себя на 100% здесь».

«У меня есть все, что нужно. Надеюсь, проведу тут еще много матчей, и если бы все зависело только от меня, то я бы оставался тут еще долго», – сказал Мичел.

В Ла Лиге команда Виктора Цыганкова идет 12-й, а в Лиге чемпионов проиграла три из четырех матчей.