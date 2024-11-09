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  4. «Если бы не было VAR...» Тренер высказался о глупом удалении Дубинчака
Лига Европы
09 ноября 2024, 15:34 |
499
0

«Если бы не было VAR...» Тренер высказался о глупом удалении Дубинчака

Александр Грицай считает, что защитник «Динамо» справедливо получил красную карточку

09 ноября 2024, 15:34 |
499
0
«Если бы не было VAR...» Тренер высказался о глупом удалении Дубинчака
ФК Динамо Киев. Владислав Дубинчак

Известный украинский тренер Александр Грицай в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался относительно удаления защитника киевского «Динамо» Владислава Дубинчака в матче 4-го тура основного этапа Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша» (0:4).

- Фол от Дубинчака был ненужный?

- Да, нарушение правил было за пределами поля. Но, наверное, если бы не было VAR, судьи бы пропустили этот момент. Но, исходя из всех повторов, это чистая красная карточка.

Киевляне по итогам 4 туров Лиги Европы идут на последнем, 36-м месте в турнирной таблице без очков и без забитых мячей.

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Динамо Киев Лига Европы Александр Грицай Ференцварош Динамо - Ференцварош инсайд Владислав Дубинчак удаление (красная карточка) VAR судейство
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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