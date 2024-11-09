Такое бывает. Эксперт нашел виновного в пропущенном голе Шахтера в ЛЧ

Известный украинский тренер Александр Грицай в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался относительно пропущенного гола донецкого «Шахтера» в матче 4-го тура Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз» (2:1):

«Да, была техническая ошибка. Такое в футболе бывает. Другое дело, что со стороны игроков «Шахтера» была правильная реакция на этот эпизод. Партнеры по команде подбодрили Артема Бондаренко. После этого они продолжили играть и давить соперника. Молодцы! А Судаков действительно, записав в свой актив гол и ассист, проявил лидерские качества».

После 4 туров ЛЧ в активе «горняков» 4 очка.