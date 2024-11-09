Украина. Премьер лига09 ноября 2024, 14:25 | Обновлено 09 ноября 2024, 14:29
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Известны стартовые составы на матч Александрия – Карпаты
Матч 13-го тура УПЛ состоится 9 ноября в 15:30
09 ноября 2024, 14:25 | Обновлено 09 ноября 2024, 14:29
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9 ноября состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Карпаты».
Игра состоится в Александрии на стадионе «Ника».
Начало встречи в 15:30 по киевскому времени.
Александрия: Ермаков, Кравченко, Калюжный, Филиппов, Мышнев, Беляев, Мартынюк, Кампос, Шабанов, Безерра, Козак.
Карпаты: Кемкин, Адамюк, Жан Педросо, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Чачуа, Очеретько, Костенко, Пидлепенец, Игор Невес.
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