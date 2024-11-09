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Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 14:25 | Обновлено 09 ноября 2024, 14:29
158
0

Известны стартовые составы на матч Александрия – Карпаты

Матч 13-го тура УПЛ состоится 9 ноября в 15:30

09 ноября 2024, 14:25 | Обновлено 09 ноября 2024, 14:29
158
0
Известны стартовые составы на матч Александрия – Карпаты
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Карпаты

9 ноября состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Карпаты».

Игра состоится в Александрии на стадионе «Ника».

Начало встречи в 15:30 по киевскому времени.

Александрия: Ермаков, Кравченко, Калюжный, Филиппов, Мышнев, Беляев, Мартынюк, Кампос, Шабанов, Безерра, Козак.

Карпаты: Кемкин, Адамюк, Жан Педросо, Бабогло, Мирошниченко, Альварес, Чачуа, Очеретько, Костенко, Пидлепенец, Игор Невес.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Александрия Александрия - Карпаты стартовые составы
Микола Титюк
Микола Титюк Sport.ua
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