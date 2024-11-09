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  4. Александр ГРИЦАЙ: «Победа над Янг Бойз? Шахтер понравился в этой игре»
Лига чемпионов
09 ноября 2024, 14:16 |
177
0

Александр ГРИЦАЙ: «Победа над Янг Бойз? Шахтер понравился в этой игре»

Тренер – про победу «Шахтера» над «Янг Бойз» и разгромное поражение «Динамо» от «Ференцвароша»

09 ноября 2024, 14:16 |
177
0
Александр ГРИЦАЙ: «Победа над Янг Бойз? Шахтер понравился в этой игре»
ФК Рух. Александр Грицай

Экс-тренер «Зари», «Днепра-1», «Руха» и «ВПК-Агро» Александр Грицай в эксклюзивном интервью Sport.ua Александр Грицай прокомментировал победу «Шахтера» над «Янг Бойз» (2:1) в матче Лиги чемпионов и разгромное поражение «Динамо» от «Ференцвароша» (0:4) в поединке Лиги Европы.

– Что скажете насчет победы «Шахтера» в матче Лиги чемпионов с «Янг Бойз»?

– Мне «Шахтер» понравился в этой игре. Ожидаемо было, что дончане в этой встрече наберут очки. Собственно говоря, футболисты «Шахтера» это и сделали. В принципе в этом матче можно выделить всех игроком донецкой команды. Но мне больше всего понравилась игра Георгия Судакова и Валерия Бондаря. Также выделю Артема Бондаренко. «Горняки» сыграли хороший матч! Но стоит добавить, что «Янг Бойз» – это команда не из топ-чемпионата. И на данный момент «Янг Бойз» не находится вверху турнирной таблицы Суперлиги Швейцарии. Сейчас они занимают десятое место. Поэтому каких-то выводов делать не стоит.

– Пропущенный гол «Шахтера» как прокомментируете?

– Да, была техническая ошибка. Такое в футболе бывает. Другое дело, что со стороны игроков «Шахтера» была правильная реакция на этот эпизод. Партнеры по команде подбодрили Артема Бондаренко. После этого они продолжили играть и давить соперника. Молодцы! А Судаков действительно, записав в свой актив гол и ассист, проявил лидерские качества.

– Но после «Янг Бойз» «Шахтеру» предстоит сдать экзамен в поединке с «ПСВ», который является более серьезным соперником!

– Да, это уже другой уровень у оппонента. И этот поединок будет для «горняков» на выезде. С лидером нидерландской Эредивизи будет уже другая игра. Но стоит отметить, что голландские команды дают соперникам играть. Они не закрываются и сами атакуют. Клубы из Нидерландов, по традиции, позволяют атаковать свои ворота.

– А что по «Динамо» скажете? Фол от Дубинчака был не нужный?

– Да, нарушение правил было за пределами поля. Но, наверняка, если бы не было VAR, судьи пропустили бы этот момент. Но, исходя из всех повторов, это чистая красная карточка.

– Но в принципе в первом тайме после красной карточки киевляне создавали хорошие моменты для взятия ворот!

– Да, в этом плане они до перерыва держались. Но даже и Шовковский в интервью сказал, что первый пропущенный гол их надломил. И практически сразу динамовцы пропустили второй мяч. А вдесятером, проигрывая 0:2, очень сложно достичь результата. Поэтому второй тайм «Динамо» полностью провалило. Хотя, честно говоря, вдесятером можно играть. И эти моменты надо тренировать. Это не все команды делают, не все клубы отрабатывают эти элементы. Но это надо отрабатывать на тренировках!

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Александр Грицай Динамо Киев Лига Европы Ференцварош Динамо - Ференцварош Янг Бойз Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз инсайд
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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