Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против Осасуны

В субботу, 9 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Осасуна».

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Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.

В стартовом составе мадридского клуба заявлен вратарь Андрей Лунин. Для украинца этот матч станет уже пятым в сезоне.

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.