Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против Осасуны
Матч 13-го тура Ла Лиги начнется в 15:00
В субботу, 9 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Осасуна».
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Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.
В стартовом составе мадридского клуба заявлен вратарь Андрей Лунин. Для украинца этот матч станет уже пятым в сезоне.
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 9, 2024
🆚 @Osasuna@UnicajaBanco | #RealMadridOsasuna pic.twitter.com/YwS1o1RYHm
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