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  4. Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против Осасуны
Испания
09 ноября 2024, 13:20 |
1600
0

Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против Осасуны

Матч 13-го тура Ла Лиги начнется в 15:00

09 ноября 2024, 13:20 |
1600
0
Сыграет ли Лунин? Стал известен состав Реала на матч против Осасуны
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 9 ноября, состоится матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Реал» и «Осасуна».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в Мадриде.

В стартовом составе мадридского клуба заявлен вратарь Андрей Лунин. Для украинца этот матч станет уже пятым в сезоне.

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

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Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Реал - Осасуна Андрей Лунин стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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