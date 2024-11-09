«Творил чудеса». Шацких назвал лучшего игрока Динамо против Ференцвароша

Легендарный нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких высказался о некоторых футболистах столичного клуба в матче 4-го тура основного этапа Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша» (0:4).

«Если бы не Жора, то было бы не 0:4, а даже боюсь говорить, какой бы мог быть итоговый счет. Бущан в некоторых моментах творил чудеса. Вот такой тыл должен быть в команде.

Коля Шапаренко на своем уровне сыграл. Если бы не удаление, то и Буяльский мог бы показать достойную игру, но его вынужденно заменили, чтобы компенсировать отсутствие Дубинчака в обороне. Кабаев старался, если не вспоминать в очередной раз его пас не в ногу на Шапаренко, перехват и гол. Караваев неплохо отыграл. Ребята старались».