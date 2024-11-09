Экс-вратарь сборной Украины признался, не завершил ли он карьеру

Бывший вратарь национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Денис Бойко высказался относительно возможного завершения профессиональной карьеры.

– Что Вы сейчас? Сообщений об окончании карьеры не было, поделитесь будущими планами?

– Не поделюсь (смеется).

– На сегодня Денис Бойко карьеру футболиста не завершил?

– Денис Бойко – действующий футболист.

– В поисках клуба?

– Да, конечно.

В сезоне 2023/24 Денис Бойко провел 24 игры за «Полесье», пропустив 21 мяч и 8 раз сохранив свои ворота «сухими». После завершения кампании житомирский клуб разорвал с ним контракт.