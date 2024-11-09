Экс-вратарь сборной Украины признался, не завершил ли он карьеру
Денис Бойко все еще ищет новый клуб
Бывший вратарь национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Денис Бойко высказался относительно возможного завершения профессиональной карьеры.
– Что Вы сейчас? Сообщений об окончании карьеры не было, поделитесь будущими планами?
– Не поделюсь (смеется).
– На сегодня Денис Бойко карьеру футболиста не завершил?
– Денис Бойко – действующий футболист.
– В поисках клуба?
– Да, конечно.
В сезоне 2023/24 Денис Бойко провел 24 игры за «Полесье», пропустив 21 мяч и 8 раз сохранив свои ворота «сухими». После завершения кампании житомирский клуб разорвал с ним контракт.
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