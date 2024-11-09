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Украина. Премьер лига
09 ноября 2024, 14:59 |
829
1

Экс-вратарь сборной Украины признался, не завершил ли он карьеру

Денис Бойко все еще ищет новый клуб

09 ноября 2024, 14:59 |
829
1
Экс-вратарь сборной Украины признался, не завершил ли он карьеру
ФК Полесье. Денис Бойко

Бывший вратарь национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Денис Бойко высказался относительно возможного завершения профессиональной карьеры.

– Что Вы сейчас? Сообщений об окончании карьеры не было, поделитесь будущими планами?

– Не поделюсь (смеется).

– На сегодня Денис Бойко карьеру футболиста не завершил?

– Денис Бойко – действующий футболист.

– В поисках клуба?

– Да, конечно.

В сезоне 2023/24 Денис Бойко провел 24 игры за «Полесье», пропустив 21 мяч и 8 раз сохранив свои ворота «сухими». После завершения кампании житомирский клуб разорвал с ним контракт.

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Денис Бойко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу завершение карьеры
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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